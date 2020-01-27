«Аквилон Инвест»: 20-е – лучший день для покупки квартиры

Аналитики холдинга «Аквилон Инвест» оценили последствия кризисных явлений для рынка недвижимости и определили возможные тенденции, которые ждут его в ближайшем будущем. Эффекты, по мнению экспертов, могут быть разнонаправленными, однако ясно одно – наступил один из самых благоприятных моментов для покупки жилья.
Успеть до повышения
По мнению многих экспертов рост курса иностранной валюты может привести к значительному повышению себестоимости производства многих стройматериалов и оборудования, особенно тех, где высока доля импортных составляющих. По разным оценкам, повышение розничных цен на импортные комплектующие может составить порядка 20-30%. Это отразится на себестоимости квадратного метра при строительстве жилья и повлечет за собой впоследствии повышение цены на готовые квартиры.
На данный момент цены на квартиры в жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест» остаются на прежнем уровне. Например, в жилом комплексе комфорт-класса «NEXT», который строится в центре Архангельска, минимальная стоимость квартиры начинается от 2,1 млн. рублей.
- Мы не исключаем возможности внепланового повышения цен на квартиры. Однако пока действуем по сформированному сценарию развития, и любые корректировки будем вносить, исходя из ситуации на рынке, - отмечает руководитель отдела продаж холдинга «Аквилон Инвест» Игорь Швецов.
Быстрее. Выше. Сложнее
По некоторым прогнозам недавнее ослабление курса рубля может привести к увеличению ключевой ставки Центрального Банка и повышению ставок по ипотечным кредитам. Сейчас квартиру в жилом комплексе, возводимом холдингом «Аквилон Инвест» можно купить в ипотеку со ставкой от 7,9%. Жилые комплексы компании имеют аккредитацию более чем в 20 российских банках. Кроме того, программа для покупки квартир действует программа «Семейная ипотека» со ставкой от 4,5%. Таким образом, наиболее выгодными будут вложения тех покупателей, которые успеют приобрести жилье до прогнозируемого повышения ключевой ставки ЦБ.
Самое комфортное время
Как отмечают аналитики рынка недвижимости, за последние 10 лет цены на нее только росли. Однако важно помнить – для того, чтобы обеспечить надежность вложений, необходимо внимательно подойти к вопросу выбора самого объекта инвестирования.
- Покупать выгодно недвижимость, которая гарантированно подорожает в будущем. Ключевыми факторами для стоимости жилья выступают: расположение, репутация застройщика, класс и продуманность проекта. В Архангельске и Северодвинске традиционно востребованными и стабильно дорогими остаются квартиры в центральных районах с развитой инфраструктурой, - отмечает директор по развитию холдинга «Аквилон Инвест» Андрей Четвериков.
Напомним, что сейчас холдинг «Аквилон Инвест» возводит в столице Поморья и городе корабелов 15 жилых комплексов общей площадью около 230 тыс. кв. м. Ведется проработка ряда новых проектов в Архангельске, связанных с комплексным освоением территорий, в том числе и застроенных ветхим деревянным жилфондом. В Северодвинске стартовала реализация масштабного инвестиционного проекта, который предусматривает строительство общедоступного парка на берегу озера Театральное, нового детсада, передаваемого муниципалитету, и до 50 тыс. кв. м современного жилья.
- Мы тщательно продумываем концепцию каждого нашего жилого комплекса, внедряем высокие стандарты строительства и инновационные решения в создание жилой среды, обеспечиваем наши дома необходимой инфраструктурой, благоустраиваем зеленые уютные дворы и креативные площадки для отдыха, создаем общественные пространства и новые точки притяжения жителей. Кроме того, наш холдинг имеет большой опыт в девелопменте и безупречную репутацию - за 16 лет работы на российском строительном рынке мы построили более 100 объектов недвижимости, и каждый из них был введен в эксплуатацию точно в срок, - отмечает генеральный директор холдинга «Аквилон Инвест» Алексей Попков.
Сохранить и приумножить
Аналитические исследования подтверждают высокую рентабельность объектов недвижимости, построенных холдингом «Аквилон Инвест». К примеру, в ЖК «Green Park», расположенном у пересечения ул. Выучейского и набережной Северной Двины, стоимость квартир со старта продаж к моменту ввода в эксплуатацию выросла не менее чем на 30%. Поэтому ближайшие месяцы станут «временем возможностей» для покупателей жилья. В условиях сложившихся неопределенности и нестабильности экономики это идеальное время, чтобы успеть приобрести недвижимость «по старым» условиям у надежного застройщика.