Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

ПДУ уведомляет: Недельный график уборки снега в Архангельске

Пятница, 13 марта: улицы Овощная, Полярная.



Суббота, 14 марта: улицы Поселковая, Энтузиастов, Полины Осипенко, Полярная.



Воскресенье, 15 марта: улицы Самойло (от ул. Гагарина до ул. Тыко Вылки), Тыко Вылки, Полярная.



Понедельник, 16 марта: проспект Обводный канал (от ул. Гагарина до ул. Тыко Вылки), проезд Бадигина, улица Полярная.



Вторник, 17 марта: улицы Суфтина, Краснофлотская (от ул. Адмирала Кузнецова до ул. Полярной).



Среда, 18 марта: улицы Павла Усова (от пр. Ленинградского до ул. Карпогорской), Карпогорская (от ул. Октябрят до ул. Галушина), Краснофлотская (от ул. Адмирала Кузнецова до ул. Полярной).



Четверг, 19 марта: улицы Луговая, Бутыгинская, Молодежная.



Для оповещения об уборке на улицах за сутки будут выставлены предупреждающие о проведении работ афиши. Горожан настоятельно просят ориентироваться на них и убрать на этот период автомобильный транспорт с обочин дорог.


"Плесецкое дорожное управление" оставляет за собой право изменения графика согласно ситуации с осадками.

12 март 15:53 | : Экономика

Главные новости


"Герой" Коряжмы. Подлинная история гражданского активиста и сутенёра Олега Немцева
Петербургский мечтатель предложил построить в Архангельске… метро
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2020 (108)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)

Деньги


все материалы
«    Март 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20