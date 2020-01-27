ПДУ уведомляет: Недельный график уборки снега в Архангельске

Пятница, 13 марта: улицы Овощная, Полярная.
Суббота, 14 марта: улицы Поселковая, Энтузиастов, Полины Осипенко, Полярная.
Воскресенье, 15 марта: улицы Самойло (от ул. Гагарина до ул. Тыко Вылки), Тыко Вылки, Полярная.
Понедельник, 16 марта: проспект Обводный канал (от ул. Гагарина до ул. Тыко Вылки), проезд Бадигина, улица Полярная.
Вторник, 17 марта: улицы Суфтина, Краснофлотская (от ул. Адмирала Кузнецова до ул. Полярной).
Среда, 18 марта: улицы Павла Усова (от пр. Ленинградского до ул. Карпогорской), Карпогорская (от ул. Октябрят до ул. Галушина), Краснофлотская (от ул. Адмирала Кузнецова до ул. Полярной).
Четверг, 19 марта: улицы Луговая, Бутыгинская, Молодежная.
Для оповещения об уборке на улицах за сутки будут выставлены предупреждающие о проведении работ афиши. Горожан настоятельно просят ориентироваться на них и убрать на этот период автомобильный транспорт с обочин дорог.
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