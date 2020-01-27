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Смелые, но бедные. Сколько зарабатывают охранники в Архангельской области?

Аналитики hh.ru Северо-Запада проанализировали рынок труда для специалистов сферы безопасности, чтобы выяснить, насколько востребованы охранники в Архангельской области, какой уровень заработных плат им предлагают и что требуют взамен работодатели.

Если посмотреть на структуру спроса в профобласти безопасности в январе-феврале 2020 года в Архангельской области на hh.ru, практически в каждой третьей вакансии требовались специалисты по имущественной безопасности (34% от всех предложений о работе в этой сфере). Также популярны у работодателей работники в сфере личной безопасности и систем видеонаблюдения (по 30%).

Число вакансий для охранников в Архангельской области с 2013 года в 2019 году выросло в четыре раза. Причем подавляющее большинство предложений о работе ориентировано на специалистов с профессиональным стажем от 1 года до 3 лет (56%). Остальные 44% вакансий доступны кандидатам без опыта работы.

Что касается уровня конкуренции среди кандидатов, то в Архангельской области в начале года показатель hh.индекса (количество резюме на одну вакансию) оказался равен 20, то есть на одну открытую вакансию охранника в среднем претендуют 20 соискателей. Подобное соотношение резюме и вакансий превышает норму на рынке труда в четыре раза.

Средний уровень предлагаемых зарплат в вакансиях для охранников в начале года составил 20 000 рублей. Потенциальные работники рассчитывают на большее – средняя зарплатная планка в резюме поднялась до 30 000 рублей.

Обобщенный портрет соискателя из Архангельской области на позицию охранника, составленный на основе аналитики из резюме на hh.ru, выглядит следующим образом: 99% кандидатов – мужчины, подавляющее большинство старше 46 лет (36%), еще 26% соискателей находятся в возрастном диапазоне от 36 до 45 лет. В основном кандидаты готовы работать полный рабочий день (82%) и по сменному графику (11%). Интересно, что у 16% жителей Архангельской области, которые ищут работу охранника, высшее образование, у 43% - среднее специальное, и 38% получили лишь аттестат о среднем образовании. 

В основном компании готовы принимать на работу кандидатов с действующей лицензией частного охранника, которые не лишены таких важных на этой позиции личностных качеств, как ответственность, умение общаться с персоналом и посетителями, аккуратность, стрессоустойчивость, уравновешенность, исполнительность, дисциплинированность. Опыт работы в силовых структурах и хорошая спортивная подготовка могут рассматриваться как преимущество при трудоустройстве. К часто встречающимся, но неосновным требованиям работодателей к охранникам можно причислить знание средств связи, сигнализации, пожаротушения, ПК, опыт работы с системами видеонаблюдения, контроля доступа, пропускного режима. Некоторые готовы обучать людей за счет компании.

12 март 07:30 | : Экономика

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