У архангельский «поквартирников» появился шанс на переезд

В Архангельске сложилась ситуация, когда некоторые дома до 2012 года признавались непригодными для проживания поквартирно. Есть примеры, когда все жилые помещения в доме признавались непригодными для проживания, а сам дом остался вне списков аварийных. В результате такой формулировки люди не смогли претендовать на попадание в программу переселения из ветхого и аварийного жилья.
Всего в городе было более 120 так называемых «поквартирников».
- Администрация Архангельска на протяжении последних лет прилагала усилия для решения проблемы «поквартирников». Поскольку условиям федеральной программы переселения такие жилые помещения не соответствуют, мы обратились в областное правительство. Сегодня стало известно, что положительное решение принято, - сообщил директор департамента городского хозяйства Владимир Шадрин.
Жилые помещения будут выделены в домах, построенных в рамках предыдущей программы переселения. Часть собственников отказалась от предоставленного жилья, выбрала денежную компенсацию, в результате высвободились 47 жилых помещений. Большая часть из них – это однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Они будут предоставлены горожанам проживающих в «поквартирниках», у которых есть соответствующие судебные решения.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)