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"Рыцари" с рублем в кармане. Только 5% российских мужчин хотят распоряжаться семейным бюджетом

О том, что в семье больше должен зарабатывать мужчина, сами мужчины заявляют чаще женщин. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал у представителей экономически активного населения, какой способ формирования семейного бюджета они считают правильным и кто, муж или жена, должен зарабатывать больше, как обстоят дела с распределением трат в российских семьях и кто из супругов приносит больше денег в семейный бюджет. В опросе приняли участие россияне старше 18 лет из всех округов страны.

 

Большинство россиян считает, что наиболее правильным способом ведения семейного бюджета является согласованное управление расходами, при этом доход обоих супругов — это общие деньги (75%). Именно таким образом ведут семейный бюджет две трети россиян, состоящих в зарегистрированном браке (67%).

Рассуждая о том, кто в семье должен больше зарабатывать, большинство представителей экономически активного населения возложили эту обязанность на мужчину (58%). В российских семьях, где оба супруга имеют работу, действительно, чаще всего основным добытчиком является мужчина. Однако среди возрастных пар несколько чаще встречается ситуация, когда жена зарабатывает больше мужа.

В вопросе правильного способа ведения семейного бюджета мужчины чаще выступали за то, чтобы единолично распоряжаться общими деньгами (5% против 1% среди женщин). Рассказывая о реальном положении дел в своей семье, мужья чуть чаще говорили о традиционном способе распределения трат (69% против 65% среди жен). Жены же чаще утверждали, что единолично распоряжаются общими деньгами (8% против 5% среди мужчин) или что у каждого супруга свои деньги (11 и 7% соответственно). О том, что муж должен приносить больше денег в семью, говорили две трети мужчин и лишь половина женщин (67 и 51% соответственно).

В ведении семейного бюджета за 13 лет существенных изменений не произошло. Российское общество традиционно: большинство семейных пар по-прежнему складывает деньги «в общий котел» и распоряжается тратами совместно. Однако наметилась интересная тенденция: если мужчины все так же говорят о том, что муж должен зарабатывать больше, то женщины все чаще считают, что в семье зарабатывать больше должен тот, у кого это лучше получается, неважно, муж это или жена.

03 март 09:35 | : Экономика

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