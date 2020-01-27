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Архангельская область: Ритейл вам в помощь, или куда податься людям без опыта работы

Ритейл по-прежнему является одним из самых больших сегментов на российском рынке труда. У компаний из сферы розничной торговли востребованы не только продавцы-консультанты, кассиры, директора магазинов и мерчендайзеры, но и ИТ-специалисты, менеджеры по логистике и интернет-маркетологи. Аналитики hh.ru по Северо-Западу проанализировали более 4 170 вакансий, открытых работодателями из ретейла в Архангельской области в 2019 – в начале 2020 года, и выяснили, кто еще пользуется спросом у компаний, готовы ли работодатели нанимать специалистов без опыта, а также какой средний уровень зарплат в отрасли.

Если говорить о рынке труда в ритейле в СЗФО, большая часть предложений о работе приходится на Калининград (7% от всех вакансий от компаний из сферы розничной торговли в СЗФО без Санкт-Петербурга в 2019 году), Мурманск (6%) и Архангельск (6%), а также Петрозаводск (5%). В десятку лидеров по числу открытых вакансий также можно включить работодателей из Пскова (4%), Великого Новгорода (4%), Сыктывкара (4%) и Колпино (3%).  С другой стороны, каждое второе предложение о работе, размещенное в 2019 году компаниями из сегмента розничной торговли, было ориентировано на соискателей из других городов Северо-Запада.

Что касается соискателей, готовых работать в розничной торговле, 18% резюме принадлежат калининградцам, 10% – петрозаводчанам, 9% - архангелогородцам и по 6% - жителям Сыктывкара и Великого Новгорода. В лидерах по предложению также соискатели из Мурманска (5%), Пскова (5%), Гатчины и Колпино (4%).

Где ждут работников Северо-Запада? В топ-5 самых активных на рынке труда в отрасли ретейла входят работодатели, специализирующиеся на продаже продуктов питания (57%), одежды, обуви и аксессуаров (24%), товаров повседневного спроса (20%) и товаров для дома (10%). Требуются новые сотрудники и в магазины мобильной техники (8%). 

В большей степени представители розницы заинтересованы в привлечении специалистов из сфер продаж (69% от всех вакансий в отрасли розничной торговли в 2019 году), транспорта, логистики (12%) и студентов (8%). Спросом пользуются также представители профобластей бухгалтерии, производства, рабочий и административный персонал (по 6%), маркетологи (3%).

В каждой второй вакансии, открытой в 2019 году компаниями из сферы розничной торговли на hh.ru в Архангельской области, не было указано никаких требований к опыту работы потенциальных соискателей. Однако, другие 50% предложений о работе в регионе предполагали наличие более серьезного профессионального стажа у кандидатов – от 1 года и более.

По аналитике hh.ru, средняя предлагаемая в вакансиях заработная плата в отрасли розничной торговли в Архангельской области по итогам года составила 30 000 рублей, чуть выше заработок может быть у соискателей из Ленинградской и Мурманской областей (32 100 рублей). Самый низкий уровень по рынку зарплат в ретейле в СЗФО зафиксирован в Псковской области – соискатели в среднем могут рассчитывать на 25 000 рублей. Невелико финансовое предложение от работодателей в Карелии и Новгородской области 26 500 рублей и 26 350 рублей соответственно.

На основе данных из резюме, открытых в конце 2019 – в начале 2020 года соискателями из регионов Северо-Запада, включая Архангельскую область, можно составить усредненный «портрет» кандидата, желающего работать в сфере продаж в розничной торговле.

В основном это женщины (78%).

Чаще всего искали работу в рознице соискатели в возрасте 26 – 35 лет (35%), до 22 лет (20%), 36 – 45 лет (20%) и 22 – 25 лет (17%). Практически каждое десятое резюме принадлежит потенциальным работникам старше 46 лет.

Более 27% соискателей имеют диплом о высшем образовании, у 10% на руках документы о незаконченном высшем образовании. Еще в 39% резюме указано среднее специальное образование и в 33% - только среднее.  

25 февраль 10:21 | : Экономика

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