Полная утилизация отходов больно ударит по карманам россиян

Причем всех без исключения.
Эксперты рынка прогнозируют рост цен на бытовую технику (13%), электронику (9%), обувь-одежду (2-5%) уже к 2021 году.
Всему виной… новые нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки. За что, как обычно, расплатится потребитель, свои новые расходы изготовитель переложит на него.
Предложение об ответственности за утилизацию отходов для производителей импортеров товара поступило от Минприроды. В новой концепции у указанных выше игроков рынка есть два варианта – собственно утилизация и оплата экосбора.
Впрочем, уже известно, что остальные члены кабинета министров РФ скептически отнеслись к подобному новаторству…