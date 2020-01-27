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Полная утилизация отходов больно ударит по карманам россиян

Причем всех без исключения.

Эксперты рынка прогнозируют рост цен на бытовую технику (13%), электронику (9%), обувь-одежду (2-5%) уже к 2021 году.

Всему виной… новые нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки. За что, как обычно, расплатится потребитель, свои новые расходы изготовитель переложит на него.

Предложение об ответственности за утилизацию отходов для производителей импортеров товара поступило от Минприроды. В новой концепции у указанных выше игроков рынка есть два варианта – собственно утилизация и оплата экосбора.

Впрочем, уже известно, что остальные члены кабинета министров РФ скептически отнеслись к подобному новаторству…

25 февраль 07:47 | : Экономика

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