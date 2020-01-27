Администратор баз данных в Архангельске - "кладовщик" на 68 000 в месяц

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, администратор баз данных в Архангельске в среднем получает 68 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 125 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 103 000 рублей в месяц. В других крупных городах средняя зарплата данного специалиста составляет: во Владивостоке – 94 000 рублей, в Казани – 70 000 рублей, в Новосибирске – 75 000 рублей, в Ростове-на-Дону – 78 000 рублей, в Хабаровске – 90 000 рублей в месяц.
В соседних городах ситуация следующая: в Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 65 000 рублей, в Сыктывкаре 71 000 рублей и в Петрозаводске - 69 000 рублей в месяц.
Справка:
Администратор базы данных – это специалист, который отвечает за разработку требований к различным базам данных организации. Он занимается проектированием, эффективным использованием, поддержанием целостности и сопровождением работы хранилища. Администратор управляет записями учетного типа и организует систему защиты от несанкционированного использования находящихся в базе сведений.
Основными задачами администратора по базам данных является обеспечение бесперебойной работы всего оборудования, находящегося в организации (сетей, серверов и прочей электроники). Деятельность специалиста включает выполнение определенных алгоритмов для переработки и распределения всего объема информации на предприятии (ее обслуживание и диспетчеризацию), что позволит непрерывно извлекать и пользоваться при необходимости нужными сведениями. -