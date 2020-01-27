Плюс образование. АО Аэропорт Архангельск открывает свой Корпоративный университет

В конце января 2020 года Акционерное общество «Аэропорт Архангельск» получило лицензию на ведение образовательной деятельности. Это позволило создать Корпоративный университет, который будет заниматься повышением квалификации, профессиональной переподготовкой своих сотрудников, формированием компетенций персонала. Университет ориентирован на подготовку специалистов различных служб и уровней.
Но повышение квалификации персонала предприятия не единственная задача, которую ставит перед собой Корпоративный университет. Формирование положительного образа предприятия, проведение корпоративных мероприятий, создание условий для дальнейшего развития потенциала сотрудников АО «Аэропорт Архангельск» – вот ряд целевых установок нового структурного подразделения.
«АО «Аэропорт Архангельск» оказывает услуги, связанные с перевозкой пассажиров, грузов, почты воздушным транспортом, обеспечением безопасности полетов. Сегодняшний день предъявляет высокие требования к качеству предоставляемых услуг. Для нас важны положительные эмоции и удовлетворенность всех тех, для кого мы работаем. Наш Корпоративный университет – важный шаг на пути улучшения качества нашей работы, повышения технических навыков специалистов и навыков общения. Обучение и адаптация сотрудников, повышение их компетенций позволят нам быть уверенными, что при взаимодействии с пассажирами и партнерами они проявят себя как настоящие профессионалы» – сказал Генеральный директор АО «Аэропорт Архангельск» Ваге Петросян.