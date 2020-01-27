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Чиновник Минкульта дал признательные показания по хищению на Соловках. Причем тут Малаков?

Как стало известно ряду федеральных СМИ, заместитель директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов, арестованный еще в сентябре прошлого года  по подозрению в хищении бюджетных средств, направленных на реставрацию памятников старины Соловецкого архипелага, дал признательные показания.

Речь идет о сумме в 20 млн рублей.

За это он по ходатайству следствия переведен из СИЗО под домашний арест. Такая же мера послабления режима применена к его подельнице, предпринимателю Татьяне Магдеевой.

Напомним, с самого начала следствия соучастниками преступления, кроме названной Магдеевой, считались бывший начальник главного фигуранта по работе в Минкульте Владимир Цветнов (позже он возглавлял центр культурного наследия ФАУ «РосКапСтрой») и экс-гендиректор ООО «Сфера» Сергей Семиков. Еще один фигурант, предприниматель по фамилии Волков, находится в розыске.

Наблюдатели в который обратили внимание, что перед новым витком расследования коррупционных преступлений на Соловках, связанных с реставрационными работами, Минкульт очень вовремя покинул заместитель главы этого ведомства Николай Малаков, в конце 90-х возглавлявший правительство Архангельской области. Сейчас он затаился на непыльной должности директора «Госфильмофонда».

19 февраль 11:47 | : Экономика / Скандалы

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