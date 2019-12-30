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Архангельская область: Без блокчейна сегодня никуда

Рынок труда трансформируется под влиянием новых технологий. Одна часть профессий постепенно уходит в прошлое, другая меняется в соответствии с требованиями времени, появляются новые перспективные направления. Большую роль в формировании портрета «идеального кандидата будущего» играют так называемые цифровые навыки. Аналитики hh.ru Северо-Запада выяснили, насколько востребованы эти навыки среди работодателей Архангельской области, и соискателям из каких профобластей стоит осваивать программирование, присмотреться к VR или Big Data.

Доля вакансий, в тексте или названии которых встречались упоминания о цифровых навыках (роботы, дроны, искусственный интеллект, чат-боты, Data Science, блокчейн*, VR, AR, облачные технологии, Big Data, разработка, программирование), составила 9% от общего количества предложений о работе в Архангельской области в 2019 году. За последний год спрос на специалистов с подобными компетенциями вырос на 1%.

*Блокче́йн (англ. blockchain, изначально block chain) — выстроенная по определённым правилам непрерывная последовательная цепочка блоков (связный список), содержащих информацию.

Представителям сфер ИТ и интернета (20% от всех упоминаний цифровых навыков в вакансиях), производства (16%), продаж (12%), строительства и недвижимости (9%), маркетинга и PR (8%), а также топ-менеджерам (5%) необходимо осваивать цифровые навыки в первую очередь. Соискатели из этих профобластей являются лидерами по спросу на новые компетенции в регионе.  

Требования к опыту работы специалистов с цифровыми навыками ожидаемо выше, чем в среднем по рынку труда: 47% вакансий подразумевали наличие релевантного профессионального стажа у кандидатов от 1 года до 3 лет, 33% - от 3 до 6 лет. Порядка 15% предложений о работе были доступны начинающим специалистам, студентам.

Высокие требования сказываются на уровне оплаты труда: если в целом работодатели Архангельской области в среднем готовы предложить соискателям 35 000 руб., то в вакансиях с упоминанием цифровых навыков за три последние месяца среднее финансовое вознаграждение составило 50 000 руб.

Что касается соискателей, то цифровые навыки в резюме чаще всего указывали соискатели из сфер ИТ, интернета и телекоммуникаций (16%), производства и продаж (по 12%), управленцы (8%), а также специалисты из профобласти строительства и недвижимости (5%).

13 февраль 10:53 | : Экономика

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