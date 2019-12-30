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К Дню святого Валентина: Конфетно-букетный период обходится дороже, чем законный брак

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob выяснил у россиян, на какой праздник следует дарить своей второй половине самый дорогой подарок и кого они будут поздравлять с Днем святого Валентина. У респондентов, состоящих в браке или романтических отношениях, мы узнали, сколько денег они планируют потратить на подарки 14 февраля.

Судя по тому, что только для 1 из 100 россиян День святого Валентина — повод для дорогого подарка, этот праздник если и сохраняет свои позиции среди прочих поводов потратить деньги на подарки, то только среди пар, находящихся в периоде ухаживаний.

Подарки на 14 февраля у россиян, находящихся в «конфетно-букетном» периоде отношений, дороже, чем у россиян, состоящих браке. Средний чек на подарок девушке на День святого Валентина — 3000 руб., жене — 2500 руб., парню — 1900 руб., мужу — 1400 руб.

Те мужчины, кто пока не отвел своих дам под венец, подарки получат дороже, чем в прошлом году. Стоимость подарка девушке не изменилась. А вот подарки мужьям и женам стали дешевле.

13 февраль 10:34 | : Экономика

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