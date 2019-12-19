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Новодвинск: Вопрос капремонта текущих кровель не может быть решен за счет исключения из регпрограммы других видов работ

Жители дома по улице Двинской,26 и других пятиэтажек в Новодвинске, где люди испытывают проблемы из-за текущих кровель, забросали администрацию города  обращениями о бесполезности действий УК по «латанию дыр» на их крышах и своем желании скорейшего проведения капитального ремонта. Таких домов в городе 27.

Для разговора по существу по приглашению заместителя главы администрации города по инфраструктурному развитию и ЖКХ  Марии ХВОСТЮК в Новодвинск поехал директор Фонда капремонта Архангельской области Александр БАРАЕВ.

Дом на Двинской,26 и другие дома с проблемными крыша не вошли в краткосрочный план капремонта на 2020-2022 гг., но часть из них попали в резервный. Значит, есть шанс, когда появится экономия по МО, которая рассчитывается по результатам электронных торгов, хотя бы какие-то из них пустить в капремонт.

Почему новодвинские пятиэтажные дома с мягкими кровлями в большинстве попали в последние этапы региональной программы капремонта? Как признала сама Мария Борисовна, эти дома постройки 1987-89 годов на момент формирования программы – 2014 год - имели минимальный износ. И в целом, жилфонд Новодвинска по сравнению с другими муниципальными образованиями, находится в удовлетворительном состоянии. В общем объеме работ по капремонту в Новодвинске превалируют инженерные системы – их срок эксплуатации ниже, чем у кровель. Более того, согласно статье 29 федерального закона «О теплоснабжении», с 1 января 2022 года вводится прямой запрет на использование централизованных открытых систем теплоснабжения. Поэтому при проведении капитального ремонта тепловых узлов таких городах требуется реконструкция системы теплоснабжения многоквартирных домов – переход с открытой системы теплоснабжения на закрытую. За два года в Новодвинске  в рамках работ по капитальному переоборудовано ремонту 10 тепловых узлов.

Кроме того, регоператор, исходя из необходимости, которую предписывает ему закон, в первую очередь обязан произвести те работы, невыполнение которых несет потенциальную угрозу жизни людей. В первую очередь, это касается замены лифтового оборудования. За период с 2017 года в Новодвинске был заменен 21 лифт в 4 многоквартирных домах, в 2020-м работы по замене 12 подъемников предстоят еще в 4 домах. Каждый лифт – это чуть больше 2 млн рублей, в общей сложности – около 26 млн рублей. Только в 2020 году Фонд должен будет направить в оплату этих работ 8 млн рублей (с учетом трехлетней рассрочки с заводом, которая предусмотрена договором). Кстати, три новодвинских дома, которые отремонтированы по технологии утепления фасадов панелями «Термолэнд» в 2019 году, также оплачиваются из новодвинского «котла» в течение трех лет.

Между тем долг по МО «Город Новодвинск» сегодня составляет 39 млн рублей, из которых 5 – за МО, и 34 – за прочими собственниками. Общая собираемость взносов за капремонт на текущую дату – 88,25%.

В программу #капремонт2020 по МО «Город Новодвинск» входят 4 дома, где будут меняться лифты (ул.Южная,17, ул.Двинская, 41, 41/1 и 45/1), три дома с капремонтом внутридомовых инженерных сетей (ул.3-й Пятилетки, 28  (горячее водоснабжение), ул.Советов, 9 (водоотведение, горячее и холодное водоснабжение, теплоснабжение) и Советов,19 (водоотведение, холодное и горячее водоснабжение). Все работы по капремонту систем теплоснабжения и горячего водоснабжения будут вестись после проектирования. Также в доме на Советов,9 будут отремонтирована крыша. В работе у подрядчиков находится еще одна крыша – на ул.Уборевича,30.

Вариантов приблизить капремонт для собственников таких домов, как дома с текущими крышами в Новодвинске, - два. Это уход на спецсчет – и тогда собственники по решению общего собрания могут самостоятельно принимать решение о ремонте того или иного конструктивного элемента своего дома, сами смогут устанавливать величину дополнительного взноса, чтобы поскорее накопить на капремонт. Также – по решению общего собрания – можно, оставаясь в «общем котле», принять решение о дополнительном взносе, уведомить об этом Фонд, чьи специалисты сделают сметный расчет, который определит величину данного допвзноса и временной интервал, в течение которого собственники будут покрывать затраты на капремонт. Такие дома и в Архангельской области, и в самом Новодвинске есть – там, где собственники готовы сорганизоваться для решения вопросов своего дома, они в большинстве случаев решаются.

«Проблема капитального ремонта многоквартирных домов гораздо шире, чем мы можем охватить в рамках минимального взноса, который сегодня носит социальный, а не экономический характер. Другие субъекты определили величину минимального взноса по другим критериям – у них она порядка 15-16 рублей с квадратного метра. Если бы у нас сегодня был такой взнос, мы могли бы выполнять работ в два раза больше,   - констатирует директор Фонда капремонта Архангельской области Александр БАРАЕВ в разговоре с жителями Новодвинска, пришедшими на встречу. – Поэтому решение вашего вопроса – либо за дополнительный взнос, либо переход на спецсчет. Есть еще один путь – он длительный, но, если им заниматься, он принесет результат. Это обращение к депутатскому корпусу с инициированием внесения изменений в законодательство на федеральном уровне. Сегодня закон запрещает регоператорам переносить сроки капремонта и двигать дома в программе. Исключения составляют только случаи, когда мы доказываем, что были ошибки на этапе формирования программы. Крыши – не менее важный элемент дома, чем инженерные системы. Но пододвинуть их вперед других видов работ, которые закреплены в программе, мы не можем».  

08 февраль 08:14 | : Экономика

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