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Не только вывоз, но и консультации. "ЭкоИнтегратор" доступен в 8 районах Архангельской области

По всем вопросам, связанным с ходом реализации экологической реформы, жители районов теперь могут обращаться в обособленное представительство регионального оператора по обращению с отходами.

Помимо разъяснительной работы и работы с жителями, представитель ООО «ЭкоИнтегратор» выстраивает взаимоотношения с предпринимателями и компаниями, работающими на территории и обязанными заключить договор с Региональным оператором по обращению ТКО. Кроме того, специалисты обособленного подразделения контролируют работу перевозчиков, помогают организовать рабочий процесс, оперативно реагируя на сигналы от жителей, участвуют в выстраивании графиков работы мусоровозов. 

- Центральный офис регионального оператора находится в Архангельске, но нам важно поддерживать связь с районами, - подчеркнул генеральный директор ООО «ЭкоИнтегратор» Анатолий Назаров. – Каждый сотрудник удаленного офиса прошел обучение, и теперь наши абоненты смогут получать грамотные консультации на местах.

Жители районов и отдаленных городов смогут через обособленные представительства подать документы на перерасчет, уточнить неверные данные в квитанциях

В январе обособленные подразделения регионального оператора появились в восьми муниципальных районах области: Котласском, Виноградовском, Плесецком, Онежском, Няндомском, Вельском районах, а также в Новодвинске и Северодвинске. Адреса и телефоны представительств размещены на сайте Регионального оператора по обращению ТКО (www.eco-tko.ru) в разделе “Контакты”

 

06 февраль 15:55 | : Экономика

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