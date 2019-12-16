Олег Черненко: Архангельские родители переплачивают за детсады

Проблему банковской комиссии при оплате услуг дошкольных учреждений в областном центре поднимает вице-спикер АрхГорДумы Олег Черненко:
Несколько лет назад Архангельск охватила волна добровольно-принудительного перехода всех подведомственных Администрации города учреждений на централизованный бухучет. Местная «реформа» началась и в дошкольных учреждениях - с огромным числом ошибок в начислении родительской платы. Если проблему путаницы в квитанциях со временем удалось устранить, то с вынужденной оплатой комиссии многие родители до сих пор смириться не могут.
Ко мне обратились горожане со справедливым вопросом: когда наконец появится возможность выбирать между процентным или беспроцентным способом оплаты счета?
Родители дошкольников возмущены несправедливо навязанной оплатой комиссий за каждый перевод – будь то кружкИ или содержание ребенка в дошкольном учреждении. Вспоминают период, когда в детском саду была своя бухгалтерия, где все было просто, понятно и без процентов...
Очевидно, что централизация всех платежей удобна Администрации города и прозрачна, но почему за счет горожан? Поддерживаю мнение многих мам и пап, не согласных с установленным порядком взимания платы за детский сад: за родителями должно быть оставлено право оплачивать переводы без комиссии.
Прецеденты массового недовольства, которые освещались в СМИ, возникали ранее и в других регионах, внедривших централизованную бухгалтерию. Конфликт интересов заключался в распределении ролей: кто должен оплачивать комиссию, ведь, если ни один родитель не давал письменного согласия на ее оплату, то, по сути, это обязанность Администрации города, района и т.д. Комментарии экспертов, рассматривавших этот вопрос, сводились к следующему: банк взымает комиссии при оплате образовательных услуг законно – в соответствии с действующим положением Банка России. Однако включение пункта, согласно которому по договору, заключенному между банком и дошкольным учреждением, за третьими лицами, то есть за родителями, установлена обязанность по уплате комиссии за перевод – неправомерно. Иными словами, родители не являются сторонами этого договора, следовательно, не обязаны платить комиссию.
Получается, что в нашем городе также не предусмотрены возможности наличной, беспроцентной оплаты за содержание ребенка в детском саду. Из возможных вариантов при открытии счета выбран тот, при котором комиссия взымается с плательщика (родителей), а не с клиента банка (детского сада). Сегодня комиссия за перевод платежей варьируется от 1 до 3% - в зависимости от способа оплаты (терминал, сбербанк-онлайн и т.д). Прибавьте сюда еще несколько платных секций и допзанятий, которые посещает ребенок в саду - и недовольство родителей станет обоснованным.
Считаю, что с правовой точки зрения более чем уместно именно адресатов таких платежей (учреждения образования, или муниципалитет в целом) обязать предоставить родителям дошкольников альтернативу - возможность оплатить услуги детского сада без комиссии, обратившись в какую-нибудь «единую кассу». Намерен ходатайствовать о рассмотрении этого вопроса на уровне Администрации города.
Будем надеяться, что пожелания пап и мам города о появлении альтернативного способа оплаты детского сада в скором времени будут услышаны властью.