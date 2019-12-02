Инженер-гидрогеолог в Архангельске - востребован на 45 000

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, инженер-гидрогеолог в Архангельске в среднем получает 45 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 70 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 64 000 рублей в месяц.
В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 43 000 рублей, в Сыктывкаре 47 000 рублей и в Петрозаводске - 46 000 рублей в месяц.
На данный момент эта профессия востребована, как никогда ранее, с учетом загрязнения источников водоснабжения и перманентного снижения качества питьевой воды.
Плюсы профессии
В деятельности гидрогеологов присутствует творческое начало, гидрогеологи ведут поиски минеральных вод и занимаются эксплуатацией скважин на известных курортах и в санаториях нашей страны.
И ее минусы
Частые командировки, работа в полевых условиях и связанные с этим недостаток бытовых удобств, трудности походной жизни. Работа в ограниченном коллективе требует умения быть терпимым к другим людям