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Инженер-гидрогеолог в Архангельске - востребован на 45 000

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, инженер-гидрогеолог в Архангельске в среднем получает 45 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 70 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге  – 64 000 рублей в месяц.

В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 43 000 рублей, в Сыктывкаре 47 000 рублей и в Петрозаводске -  46 000 рублей в месяц.

На данный момент эта профессия востребована, как никогда ранее, с учетом загрязнения источников водоснабжения и перманентного снижения качества питьевой воды.

Плюсы профессии

В деятельности гидрогеологов присутствует творческое начало, гидрогеологи ведут поиски минеральных вод и занимаются эксплуатацией скважин на известных курортах и в санаториях нашей страны.

И ее минусы

Частые командировки, работа в полевых условиях и связанные с этим недостаток бытовых удобств, трудности походной жизни. Работа в ограниченном коллективе требует умения быть терпимым к другим людям

25 январь 07:39 | : Экономика

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