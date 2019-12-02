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Сварщик ценнее директора. Подборка лучших вакансий по Архангельской области

ИА RUSNORD с помощью ресурса HeadHunter выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой большой заработной платой в Архангельской области:

Территориальный менеджер - https://bit.ly/3ap5Q7B (до 150 000 руб. на руки)

Сварщик на полуавтомат/сварщик - аргонщик цветных металлов - https://bit.ly/2G3tdpf (от 110 000 до 180 000 руб. на руки)

Директор HR-департамента - https://bit.ly/2RxUHIT (от 120 000 руб. на руки)

Технический директор - https://bit.ly/368qmWz (от 110 000 до 140 000 руб. на руки)

Начальник отдела телекоммуникаций и связи - https://bit.ly/36bKTcO (100 000 руб. на руки)

 

22 январь 08:00 | : Экономика

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