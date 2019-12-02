Сварщик ценнее директора. Подборка лучших вакансий по Архангельской области

ИА RUSNORD с помощью ресурса HeadHunter выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой большой заработной платой в Архангельской области:
Территориальный менеджер - https://bit.ly/3ap5Q7B (до 150 000 руб. на руки)
Сварщик на полуавтомат/сварщик - аргонщик цветных металлов - https://bit.ly/2G3tdpf (от 110 000 до 180 000 руб. на руки)
Директор HR-департамента - https://bit.ly/2RxUHIT (от 120 000 руб. на руки)
Технический директор - https://bit.ly/368qmWz (от 110 000 до 140 000 руб. на руки)
Начальник отдела телекоммуникаций и связи - https://bit.ly/36bKTcO (100 000 руб. на руки)