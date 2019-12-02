"Аквилон Инвест" переселит вас из старой квартиры в новостройку по системе Traid-in

Холдинг «Аквилон Инвест» реализует специальную программу «Trade-in», предусматривающую продажу вторичного жилья и покупку квартиры в новостройках.
- Главное условие сделки «Trade-in» (или взаимозачета, как ее еще называют) – оплата забронированной новостройки деньгами, полученными от продажи старого жилья. Срок бронирования квартиры в новостройке составляет два месяца. Цена нового жилья на это время сохраняется, - говорит руководитель агентства недвижимости «Аквилон Инвест» Андрей Юницын.
Особых требований к параметрам жилья, выставляемого на продажу, нет. Единственное условие – квартира должна находиться в том же городе, где приобретается новое жилье. Все вводные (количество комнат, этаж, год постройки дома, расположение, вид из окна и пр.) нужны лишь для того, чтобы правильно оценить рыночную стоимость объекта и разместить информацию.
- Услуга «Trade-in» выгодна, когда уже принято решение о приобретении квартиры в новостройке и клиент намерен продать старое жилье, чтобы получить на руки необходимую для покупки сумму. Сотрудник агентства определяет рыночную стоимость квартиры, затем цена продажи согласовывается с клиентом. Все это позволяет упростить процесс приобретения нового жилья и продажи старого, объединив эти две сделки. При обычной схеме процедура продажи вторичного жилья может затянуться на несколько месяцев, в случае с «Trade-in» это время сокращается (от одной недели до двух месяцев). Риелтор берет на себя все работы по проведению двух сделок: рекламную кампанию по продаже старой квартиры, предпродажную подготовку, показы, переговоры с покупателями, сбор документов, поиск приемлемой ипотечной программы и получение одобрения кредита, организацию сделки и безопасных взаиморасчетов. При необходимости доплата за квартиру в новостройке может быть выплачена как единовременно, так и в рассрочку – рассказывает руководитель агентства недвижимости «Аквилон Инвест», - подчеркнул Андрей Юницын.
В агентстве недвижимости «Аквилон Инвест» действуют специальные условия для покупателей, продающих свое вторичное жилье и приобретающих новую квартиру в новостройке холдинга.
- Выбранную квартиру можно поставить на бронь сроком до двух месяцев с сохранением всех действующих скидок и цены, на момент бронирования, а также получить дополнительную скидку на новую квартиру, при условии продажи старой, в агентстве недвижимости «Аквилон Инвест». Продажей вашей квартиры займутся профессиольные риэлторы, прошедшие аттестацию в «Гильдии риелторов» Архангельской области, имеющие большой опыт в подборе и продаже объектов недвижимости. Банки-партнёры всегда смогут помочь и предложить наилучшие условия для получения ипотеки и оформления кредита. Наши сделки всегда «чистые» и прозрачные. Каждая сделка проходит через договор-поручение, квитанцию и чек, - отмечает Андрей Юницын.
В 2019 году агентством недвижимости «Аквилон Инвест» было продано более 120 объектов недвижимости, на общую сумму более 400 млн. рублей. Заключено 155 договоров на продажу, подбор, сопровождение различных объектов. По итогу года агентство стало номинантом престижной премии портала «N1» как «Самое надёжное агентство недвижимости 2019 года. Консультацию можно получить в офисе в Архангельске на ул. Воскресенская, 59, ТЦ «Империал», 2-й этаж, и по телефону (8182) 64-24-24.
Напомним, что холдинг «Аквилон Инвест» столице Поморья и Северодвинске строит 15 жилых комплексов общей площадью около 230 тыс. кв. м. В настоящее время холдинг «Аквилон Инвест» прорабатывает ряд новых проектов в Архангельске, связанных с комплексным освоением территорий, в том числе и застроенных ветхим деревянным жилфондом. В Северодвинске ведется работа по масштабному инвестиционному проекту, который предусматривает строительство общедоступного парка на берегу озера Театральное, нового детсада, передаваемого муниципалитету, и до 46 тыс. кв. м современного жилья.