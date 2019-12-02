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3/4 россиян недовольны своей зарплатой. Где выход?

Служба исследований компании HeadHunter провела опрос работников из разных регионов России, чтобы выяснить, говорят ли они с начальством про повышение зарплаты, и что из этого выходит. Онлайн-опрос в конце декабря 2019 года прошли свыше 5 тыс. российских соискателей.

74% работающих соискателей не устраивает уровень их текущей заработной платы. Из них 29% отметили крайнюю степень неудовлетворения размером оплаты труда. Выше всего эта доля среди фрилансеров (78%) и представителей рабочих профессий (80%). Всего 20% респондентов упомянули о том, что зарплата их скорее устраивает, и 4% опрошенных и вовсе оказались довольны уровнем дохода. Примечательно, что процент удовлетворенных своей зарплатой в разрезе профобластей больше всего в сфере HR.

Более половины респондентов (58%) заявили, что им приходилось говорить с руководством на тему повышения зарплаты. Чаще просьбу увеличить зарплату высказывали топ-менеджеры и руководители среднего звена, представители сфер туризма, гостиниц, ресторанов.

В подавляющем большинстве случаев беседу о повышении зарплаты начинали сами работники (77%). В 7% случаев инициатива исходила от руководства. В остальных 17% случаев к разговору две стороны приходили обоюдно. Наиболее «инициативными» в этом плане являются представители производственной сферы (85%), профобласти закупок, а также автомобильного бизнеса (по 84%).

Прося повышения зарплаты, в разговоре сотрудники из разных регионов страны делали акцент на достижении определенных успехов в работе (57%), причем мужчины прибегали к этому аргументу чаще, чем женщины. Этим же доводом чаще руководствовались топ-менеджеры (72%), работники в области маркетинга и PR, IT-специалисты (65%). На втором месте среди аргументов – повышение квалификации, приобретение новых навыков (37%), на третьем – отсутствие роста зарплаты в течение длительного времени (36%). Мотивировать повышение оплаты труда тем, что другая компания предложила за работу бОльшие деньги, решились лишь 13% соискателей. При этом последний аргумент, про возможный переход в другую компанию, оказался самым эффективным — 49% работников, указавших, что использовали в беседе его, в итоге добились прибавки.

Более половины соискателей (54%) испытывали дискомфорт при разговоре о повышении зарплаты. Большую неловкость в сравнении с остальными ощутили представители сфер искусства и массмедиа (73%) и IT (63%).

В результате такого диалога с начальством 42% респондентов добились повышения зарплаты. Что интересно, женщины справились с этой задачей лучше мужчин. Юристы, бухгалтеры и представители банковской сферы более чем в половине случаев выходили из разговора победителями.

Каждый третий соискатель, добившийся повышения зарплаты, остался доволен тем, на сколько её повысили (34%). Более 54% лишь частично были удовлетворены прибавкой к зарплате, остальные 11% посчитали, что повышение оказалось сильно ниже их ожиданий.

Еще один факт – 37% опрошенных указали, что работодатель обязан повышать зарплату сотрудникам один раз в год. Однако каждый второй считает, что руководство должно индексировать зарплаты в зависимости от успехов работников. Практически каждый десятый (8%) хотел бы, чтобы повышение было несколько раз в год.

P.S. Между тем, наблюдатели сходятся во мнении, что наемные работники в принципе редко считают выплачиваемое им денежное вознаграждение (зарплату, премии) справедливым. И тут один радикальный выход – работать на самого себя, а не на дядю.

17 январь 08:08 | : Экономика

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