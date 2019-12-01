Архангельск: Куда выбрасывать мусор?

О начавшейся с 1 января в столице региона мусорной реформе полно разноречивых отзывов в интернете – кто-то считает, что ничего не изменилось (кроме тарифа), другие утверждают, что на их дворовых территориях стало значительно чище.
В округах Архангельска проведена установка больших контейнеров для складирования бытового мусора. Новые контейнеры появились на территориях общего пользования вблизи частного сектора для предотвращения несанкционированных свалок.
Их появление обусловлено переходом Архангельска на новую схему обращения с отходами.
По результатам конкурса, проведенного региональным министерством природных ресурсов и ЛПК, Архангельск получил на покупку контейнеров 3 млн. 210 тыс. рублей из областного бюджета. Кроме того, на эти цели предусмотрели средства и в городской казне – 2 млн. 140 тыс. рублей.
Перед наступлением Нового года дополнительные восьмикубовые контейнеры были размещены по следующим адресам:
- ул. Короткая, 5 (микрорайон Динамо);
- ул. Тыко Вылки, 10;
- ул. Холмогорская, 25 (пересечение улиц Дачная - Холмогорская);
- ул. Ларионова , 1;
- ул. Ларионова, 3;
- в районе дома № 65 по ул. Учительская;
- в районе дома № 13 по просп. Московский;
- в районе дома № 10 корп. 2 по просп. Обводный канал;
- в районе дома № 5 по ул. Стрелковая, 8 проезд;
- в районе дома № 16 корп. 1 по просп. Ломоносова;
- в районе дома № 28 по ул. Вельская;
- ул. Шкулева , 15;
- ул. Заливная (пр. Ленинградский, 296);
- 2-й Ленинградский переулок, 14.
Как отметил директор департамента городского хозяйства администрации Владимир Шадрин, за минувшую праздничную неделю скопившийся в данных контейнерах мусор исправно вывозился.
- Вывоз осуществлялся по мере заполняемости емкостей. Проблем с этим у нас не было. Установка новых контейнеров является очевидным плюсом – горожане, проживающие в частном секторе, теперь могут выбрасывать скопившийся мусор вблизи своих домов, а не идти на контейнерную площадку к многоэтажным домам, - отметил Владимир Шадрин.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)