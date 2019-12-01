Из Архангельска уходит бизнес, или Силовикам никто не скажет правду

Об этом почему-то сообщает прокуратура Архангельской области… а не исполнительная власть.
Так, по информации пресс-службы силового ведомства – 11% местных предпринимателей планируют сворачивать свой бизнес в принципе. 71% не думают о расширении, а уповают «продержаться хотя бы на сегодняшнем уровне». 4% уже начали процесс закрытия. И только 14% с уверенностью смотрят в завтрашний день.
Основная причина – «сложное экономическое положение страны и региона в целом, а также задравшие многих предпринимателей проверки различных надзорных органов.
Для справки: активность надзорных органов распределяется примерно так: Управление Роспотребнадзора по области — 44%, Управление ФНС по области — 43%, главное Управление МЧС России по области — 7%, государственная жилищная инспекция региона — 5%, Северное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора — 1%.
Впрочем, по мнению наблюдателей от редакции ИА RUSNORD, подобные выводы сделаны на основе данных анонимного опроса… а наши предприниматели суеверны, видят будущее в мрачных тонах и расположены прибедняться. Особенно в тех случаях, когда их благосостоянием интересуются те, в чьей власти у них же все и отнять.