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Из Архангельска уходит бизнес, или Силовикам никто не скажет правду

Об этом почему-то сообщает прокуратура Архангельской области… а не исполнительная власть.

Так, по информации пресс-службы силового ведомства – 11% местных предпринимателей планируют сворачивать свой бизнес в принципе. 71% не думают о расширении, а уповают «продержаться хотя бы на сегодняшнем уровне». 4% уже начали процесс закрытия. И только 14% с уверенностью смотрят в завтрашний день.

Основная причина – «сложное экономическое положение страны и региона в целом, а также задравшие многих предпринимателей проверки различных надзорных органов.

Для справки: активность надзорных органов распределяется примерно так: Управление Роспотребнадзора по области — 44%, Управление ФНС по области — 43%, главное Управление МЧС России по области — 7%, государственная жилищная инспекция региона — 5%, Северное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора — 1%.

Впрочем, по мнению наблюдателей от редакции ИА RUSNORD, подобные выводы сделаны на основе данных анонимного опроса… а наши предприниматели суеверны, видят будущее в мрачных тонах и расположены прибедняться. Особенно в тех случаях, когда их благосостоянием интересуются те, в чьей власти у них же все и отнять.

 

10 январь 13:29 | : Экономика

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