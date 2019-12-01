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Это кто такой красивый?! При приеме на работу стали реже учитывать внешность соискателя

Влияние привлекательности на трудоустройство и карьерный рост снижается, однако его по-прежнему отмечает большинство работодателей и соискателей. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob выяснил, влияют ли внешние данные на трудоустройство и повышение по службе. В социологических опросах приняли участие 500 представителей компаний-работодателей и 3000 россиян в возрасте старше 18 лет из всех округов страны.

66% работодателей считают, что хорошие внешние данные могут помочь при трудоустройстве и продвижению по карьерной лестнице. 24% не наблюдают подобной зависимости. Взаимосвязь между привлекательностью и карьерным ростом сотрудников в собственной компании представители работодателей в среднем оценили на 4,8 балла из 10.

В пользу привлекательной внешности при устройстве на работу верят 6 из 10 россиян. Практически каждый четвертый (24%) считает, что хорошие внешние данные не влияют на трудоустройство и карьерный рост.

По сравнению с аналогичными исследованиями, проведенными ранее, представители компаний стали реже отмечать зависимость между внешней привлекательностью и приемом на работу: 82% в 2009 году и 66% сейчас. Россияне также стали реже наблюдать влияние привлекательности на трудоустройство и продвижение по службе: так, в 2007 году о пользе привлекательной внешности говорили 84% представителей экономически активного населения, в 2009 году — 77%, сегодня — 60%.

В SuperJob уверены, что опыт, знания и навыки, безусловно, важнее правильных черт лица. Зато фотографии вполне по силам выделить вас из множества других соискателей, привлечь внимание к вашей кандидатуре.  

10 январь 12:04 | : Экономика

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