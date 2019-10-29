Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дизайнер-декоратор в Архангельске - сыт творчеством... но не зарплатой

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, дизайнер-декоратор в Архангельске в среднем получает 32 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 60 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге  – 49 000 рублей в месяц.

В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 31 000 рублей, в Сыктывкаре 34 000 рублей и в Петрозаводске -  33 000 рублей в месяц.

В отличие от просто дизайнера, декоратор художественно оформляет пространство, не прибегая к радикальным средствам и не углубляясь в технические аспекты (строительные работы, перепланировки). В его арсенале лишь средства декора: текстиль, свет, краски, фактурные материалы, арт-объекты и предметы мебели, с помощью которых декоратор создает образ, наполняя его идеями и уникальным содержанием, воплощенными в материалах, предметах, аксессуарах.

Мартин Лоренс-Буллард, известный декоратор:
«Что угодно можно сделать сексуальным. Всё зависит от материала, от фактуры. Кубик может оказаться сексуальным журнальным столиком из оникса – особенно если с подсветкой, чтобы ночью выглядеть загадочно. А еще кубик можно змеиной кожей покрыть... Обтяни простую кушетку замшей или бархатом – и вот она уже стала эротичным шезлонгом, который так к себе и манит».

Ирина Самохина, ведущий преподаватель курса «Декорование интерьера»:

«Декорирование интерьера, в отличие от дизайна, предполагает более внимательное отношение к «мелочам» интерьера, знание и понимание не только стилей интерьера, но и орнаментов, цветовых сочетаний, текстильного оформления, характерного для различных современных и исторических стилей. Именно эти знания позволяют сочетать несочетаемые предметы, ткани и т.д. Предугадать все сочетания цветов, света, форм и фактур, пропорций, увидеть, как они реально будут сочетаться, для непрофессионала очень трудно — для этого нужен декоратор».

 

03 январь 12:43 | : Экономика

Главные новости


"Хабаровизация" Плесецка отменяется. Глава района Игорь Арсентьев выходит из ЛДПР!
В следующий раз к Путину пошлём Хинкали. Предновогодний выпуск программы «Сказки бабушки Галины»
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2020 (4)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)
Сентябрь 2019 (269)
Август 2019 (241)

Деньги


все материалы
«    Январь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20