Дизайнер-декоратор в Архангельске - сыт творчеством... но не зарплатой

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, дизайнер-декоратор в Архангельске в среднем получает 32 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 60 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 49 000 рублей в месяц.
В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 31 000 рублей, в Сыктывкаре 34 000 рублей и в Петрозаводске - 33 000 рублей в месяц.
В отличие от просто дизайнера, декоратор художественно оформляет пространство, не прибегая к радикальным средствам и не углубляясь в технические аспекты (строительные работы, перепланировки). В его арсенале лишь средства декора: текстиль, свет, краски, фактурные материалы, арт-объекты и предметы мебели, с помощью которых декоратор создает образ, наполняя его идеями и уникальным содержанием, воплощенными в материалах, предметах, аксессуарах.
Мартин Лоренс-Буллард, известный декоратор:
«Что угодно можно сделать сексуальным. Всё зависит от материала, от фактуры. Кубик может оказаться сексуальным журнальным столиком из оникса – особенно если с подсветкой, чтобы ночью выглядеть загадочно. А еще кубик можно змеиной кожей покрыть... Обтяни простую кушетку замшей или бархатом – и вот она уже стала эротичным шезлонгом, который так к себе и манит».
Ирина Самохина, ведущий преподаватель курса «Декорование интерьера»:
«Декорирование интерьера, в отличие от дизайна, предполагает более внимательное отношение к «мелочам» интерьера, знание и понимание не только стилей интерьера, но и орнаментов, цветовых сочетаний, текстильного оформления, характерного для различных современных и исторических стилей. Именно эти знания позволяют сочетать несочетаемые предметы, ткани и т.д. Предугадать все сочетания цветов, света, форм и фактур, пропорций, увидеть, как они реально будут сочетаться, для непрофессионала очень трудно — для этого нужен декоратор».