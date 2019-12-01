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Новости рынка труда: В новом году у работодателей будет цениться квалификация

Основатель SuperJob Алексей Захаров в программе «Деловой день» телеканала РБК прокомментировал ожидания рынка труда и дал прогноз изменениям для работодателей.

Эксперты сообщают, что в ближайшем будущем в медийной, транспортной и всех остальных сферах грядут изменения с тенденцией к сокращению.

Очевидно, что при наличии самодвижущегося транспорта и логистика будет совсем другой. Дронами и беспилотниками доставлять грузы проще, чем кораблями, автомобилями и проч. Тысячи рабочих мест будут сокращены или заменены автоматизированными механизмами.

Соискателям рекомендовано быть гибкими, учиться постоянно, осваивать что-то новое и всегда быть готовым к конкурентной борьбе. То есть человек должен заранее понимать, где он может быть полезен со своими опытом и знаниями, и четко представлять себе сферы, в которых можно их применить. Не надо надеяться, что этим займется государство и думать, что кто-то знает правильный ответ. Успех зависит исключительно от самого человека.

Прогноз для работодателей представил А.Н. Захаров, Основатель сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob: «На рынке труда стоит ожидать, что работодателям будет все сложнее подбирать квалифицированный персонал, потому что его больше не становится. Кардинальных кризисов в нашей экономике мы не наблюдаем - она все равно растет. Все это требует кадров, а современные способы организации производства и современные технологии требуют кадров все более высокой квалификации. Работодателям приходится все больше и больше вкладываться в обучение людей. Я думаю, что эта тенденция продолжится и бюджеты на обучение персонала во всех развивающихся компаниях (как крупных, так и не очень) в следующем году будут увеличены».

31 декабрь 07:58 | : Экономика

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