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Главное событие 2019 года с точки зрения хэдхантеров — принятие закона об электронных трудовых книжках

Практически каждый второй эйчар считает наиболее значимым событием уходящего года в кадровой сфере закон о переводе трудовых книжек в электронный формат. Рейтинг главных HR-событий 2019 года составлен сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob совместно с Институтом профессионального кадровика Валентины Митрофановой на основе социологических опросов представителей 500 компаний-работодателей из всех округов страны.

 

Лидер рейтинга главных HR-событий 2019 года — закон об электронных трудовых книжках (46% голосов). Введение уголовной ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста — на втором месте (8% голосов). 5% представителей работодателей считают важным событием начало приема профессиональных экзаменов в HR-сфере. По 2% респондентов считают, что в уходящем году главным событием в HR-сфере стали внеплановые проверки инспекций труда на основании информации из СМИ и интернета и новый административный регламент о проведении проверок инспекций труда.

Прогнозы кадровиков о том, какое событие в 2020 году окажет наибольшее влияние на профессию HR-менеджера, по большей части касаются начала внедрения закона об отмене трудовых книжек (26%). На втором месте — планируемое внедрение цифрового документооборота (15%). На третьем — следствие этих двух нововведений — ежемесячная отчетность по кадровым изменениям в ПФР (12%). Для 5% опрошенных наиболее значимым событием, которое планируется к внедрению в 2020 году, являются проверки прокуратурой индексации заработной платы. Для 4% — ужесточение ответственности за нарушение порядка работы с персональными данными. 2% HR-менеджеров считают, что в 2020 году значимым событием могут стать новые полномочия инспекции труда по списанию со счета компании средств при наличии задолженности по заработной плате.

27 декабрь 08:11 | : Экономика

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