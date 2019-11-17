Архангельский Фонд капремонта оценили в министерстве строительства РФ

Директор Фонда капремонта Архангельской области Александр БАРАЕВ принял участие во всероссийском селекторном совещании по итогам реализации программы капитального ремонта МКД в 2019 году. Провел совещание заместитель министра строительства РФ Максим ЕГОРОВ.
На повестке дня стояли вопросы итогов работы региональных операторов капитального ремонта в 2019 году, обеспечения финансовой устойчивости регоператоров, формирования краткосрочных планов на 2020 год. Особое внимание было уделено вопросу продления сроков замены лифтового оборудования со сроком эксплуатации более 25 лет, что позволит обеспечить требуемые объемы замены лифтов на территории Российской Федерации.
Фонд капремонта Архангельской области в 2019 году, как и год назад, показывает стабильно хорошие результаты. Так, исполнение плана по капитальному ремонту МКД на конец года у нас будет порядка 95%. На текущую дату полностью завершены 859 видов работ из 949 по 544 МКД из 619. По Архангельску план выполнен на 97% (завершены все виды работ по 1895 домам из 201 запланированного), на 100% все ремонтные мероприятия завершены в 16 муниципальных образованиях.
В оплату за выполненные подрядными организациями работы направлено 1,3 млрд рублей.
Законтрактованность всех видов работ по программе 2019 года составляет 98%. Это хороший показатель: зам министра строительства РФ обратил внимание на то, что в ряде регионов он значительно ниже. И это повлияло на общую цифру по стране – 76% (в 2018 году законтрактованность составляла 82%).
Собираемость взносов в Архангельской области составляет 96,5% - этот показатель выше среднего по стране (94%).
Задолженность по взносам за капремонт на сегодня составляет более 500 млн рублей, при этом 50 млн долгов приходится на муниципальные образования. Самыми крупными должниками Фонда являются Коношский, Котласский, Мезенский и Плесецкий муниципальные районы. По 25 МО Фонд в 2019 году вел претензионную работу, по 7 найдено взаимопонимание и составлены графики погашения задолженности. Всего же, по данным юридического отдела Фонда, подано 1925 судебных исков о взыскании задолженности на сумму более чем 160 млн рублей. По 1426 искам уже вынесены судебные решения.
За три года по программу ускоренной замены лифтового оборудования Фонд капремонта Архангельской области заменил 825 единиц лифтового оборудования. До момента вступления в силу Техрегламента Таможенного Союза (его срок был перенесен на 2025 год) о невозможности эксплуатации лифтов со сроком использования 25 и более лет останется заменить 116 единиц лифтового оборудования в домах, которые находятся в «общем котле» Фонда. Еще 950 лифтов предстоит заменить собственникам домов, которые аккумулируют средства на капремонт на спецсчетах.
По предложению общественного совета при Минстрое России, владельцам спецсчетов можно это сделать при поддержке Минстроя с помощью рассрочки от Европейского Банка развития регионов. Как озвучил на селекторном совещании член общественного совета при Минстрое Сергей ЧЕРНЫШОВ, уже выделено 10 млрд рублей по беспроцентной рассрочке оплаты на этот вид работ на срок до 60 месяцев. Это позволит заменить более 5000 лифтов. Первые заявки уже поданы от Санкт-Петербурга и Белгородской области.