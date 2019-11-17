Облом гурманам. Под Новый год Архангельскую область наводнила сомнительная красная икра

Мониторинговой группой Управления Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу в ходе анализа ветеринарных сопроводительных документов (ВСД), оформленных в ФГИС «Меркурий», были выявлены факты нелогичного перемещения продукции – икры лососевой. В процессе перемещения товара изменялись наименование товара, наименование производителя, даты выработки и сроки годности продукции.
Было установлено, что в адреса трех грузополучателей Архангельской области поступала икра по транспортным ветеринарным сопроводительным документам, в которых указано по два предприятия-производителя: ООО «Лукоморье» (Калужская область) и ООО «Ванда» (Сахалинская область). В документах была указана дата выработки - «июнь-июль 2019 г.», срок годности - «июнь-июль 2020 г.». В графе «Особые отметки» содержалась информация о производственных ВСД, где производитель ООО «Ванда» уже не был указан. В одном из производственных ВСД была указана дата выработки «ноябрь 2018 г.», срок годности – «ноябрь 2019 г.», что не соответствовало данным в транспортных ВСД.
Мониторинговая группа провела анализ цепочки прослеживаемости продукции с помощью ФГИС «Меркурий». Согласно полученным данным, икра перемещалась из Москвы (ООО «Мегафиш») в Калужскую область (ООО «Лукоморье») и обратно в Москву (ИП Чиняков А.С.), сменяя одного владельца на другого, при этом адреса московских организаций совпадали. Управление полагает, что предприятия ООО «Мегафиш» и ИП Чиняков А.С. являются аффилированными, поскольку расположены по одному и тому же адресу.
По истечении срока годности, указанного производителем, изменив наименование товара и даты выработки, ИП Чиняков А.С. реализовал продукцию в адрес ООО «Фарватер» (г.Санкт-Петербург), а предприятие ООО «Фарватер», в свою очередь, поставило икру в адрес архангельских грузополучателей.
Территориальным Управлением Россельхознадзора были возбуждены и проведены административные расследования в отношении этих организаций, в результате которых было установлено следующее.
ИП Михайловой Н.Н. поступала вышеуказанная икра, однако на момент расследования она уже была реализована в адрес 7 предприятий оптовой и розничной торговли Архангельской области. Административное расследование прекращено.
На складах ООО «Восход» подтвердился факт перемещения, хранения и реализации продукции «икра лососевая зернистая» производителя ООО «Ванда». Управлением был наложен арест на продукцию общим весом 3,705 кг (30 банок объемом по 95 и 140 гр.). За нарушение ветеринарно-санитарных правил в отношении юридического лица был составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ. В настоящее время в отношении предприятия ведется производство по делу об административном правонарушении по ст. 14.43 КоАП РФ.
На складе у ИП Владимировой О.С. также была зафиксирована в наличии партия икры производства ООО «Ванда» в количестве 21 банки по 140 гр. каждая (общим весом 2,94кг). Этот товар был направлен предпринимателю от ООО «Сирена» (г.Санкт-Петербург), которое получило продукцию с таким же наименованием от ООО «Водолей» (Ленинградская область) в пределах одной площадки (смена владельца без перемещения). ООО «Водолей», в свою очередь, получило данную продукцию от ООО «Фарватер» (г.Санкт-Петербург).
В ходе административного расследования было установлено, что ИП Владимирова О.С. не гасила ветеринарные сопроводительные документы на получаемый товар в ФГИС «Меркурий». За это нарушение в отношении индивидуального предпринимателя был составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ, вынесено наказание в виде предупреждения. В настоящее время осуществляется производство по административному делу по ст. 14.43 КоАП РФ.
В адрес сахалинского предприятия ООО «Ванда» Управление Россельхознадзора направило запрос, чтобы подтвердить либо опровергнуть факт выпуска этим производителем данной икры. Генеральный директор ООО «Ванда» сообщила, что предприятие не производило выпуск икры лососевой соленой в жестяных банках с 2017 года. Более того, выпуск икры лососевой соленой в жестяных банках объемом 95 гр. никогда не производился, и в обозначенный период времени предприятие не занималось производством икры горбуши.
Таким образом, находящаяся в обороте икра, расфасованная в жестяные банки, производителем которой обозначено предприятие ООО «Ванда» (Сахалинская область), является контрафактной. Вопрос об уничтожении арестованных партий красной икры будет решен Управлением в ходе рассмотрения дела об административных правонарушениях.
В адрес территориальных Управлений Россельхознадзора, в зону ответственности которых входят Калужская и Московская область, направлена информация о выявленных нарушениях. По имеющимся данным, коллегами проводятся надзорные мероприятия, информация о производстве контрафактной красной икры направлена в органы МВД для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.