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Архангельская область: Почему вас исключили из программы капремонта?

Региональная программа капитального ремонта МКД претерпела значительные изменения – из нее исключаются дома, признанные аварийными, а также дома, которые не являются многоквартирными. На текущую дату таких домов 3132, однако число будет увеличиваться, т.к. все деревянные дома перед проведением капремонта подлежат экспертизе на ремонтопригодность. И если эксперты дают заключение об аварийном состоянии несущих конструкций дома, такой дом исключается из региональной программы. Собственникам квартир в таких домах Фонд капремонта производит возврат оплаченных взносов на капитальный ремонт.

На прошлой неделе наши специалисты провели прием граждан в Каргополе и Красноборске.

Так, в Каргопольском районе из регпрограммы исключаются 48 домов с количеством квартир менее пяти, из ни 32 – в Каргополе, 2 – в д.Казаково, 2 – в д.Кречетово, 1 – в д.Стегневская, 8 – в д.Усачевская, 3 – в п.Пригородный. По словам специалиста финансового отдела Фонда Натальи ЮРИНСКОЙ, к ней на прием 19 декабря пришли 66 человек, из них 61 собственник принес заявление на возврат денежных средств. Отметим, что администрация муниципального образования сработала очень четко – ее специалисты помогали гражданам в оформлении документов.

В Красноборском районе на личный прием к нашему специалисту Анне МЕТЕЛЬСКОЙ  пришли 35 человек – все с заявлениями на возврат. Всего в Красноборском районе из регпрограммы исключаются 34 дома – 29 в селе Красноборск и 5 – в селе Черевково.

Вместе с тем, отметила Анна Метельская, очень большой поток граждан идет по Котласу и Котласскому району. По данным на 20 декабря, она приняла порядка 170 заявлений на возврат. В Котласском районе 43 дома подлежат исключению из программы капремонта, из них 13 в Котласе, 10 – в Сольвычегодске, 1 – в д.Борки, 4 – в д.Куимиха, 1 – в д.Медведка, 8 – в д.Федотовская, 1 – в п.Удимский, 2 – в п.Приводино, 3 – в п.Шипицыно. По Котласскому району Фонду очень помогли районные СМИ, которые публиковали информацию от нашей пресс-службы, где был прописан весь алгоритм действий для собственников.

В понедельник приемы граждан прошли в райцентре Вилегодского района – поселке Ильинско-Подомское, и в Коноше. В Вилегодском районе из региональной программы исключаются 7 домов – все в Ильинско-Подомском, в Коношском – 25 (все в Коноше).

Напомним, исключение из программы капремонта домов с количеством квартир менее пяти регламентировано областным законом № 78-7-ОЗ "О внесении изменений в областной закон "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области".

Отмечаем, что возврат средств из фонда капремонта производится в соответствии с «Порядком выплаты владельцем специального счета, региональным оператором средств фонда капитального ремонта собственникам помещений в многоквартирном доме, а также порядок использования средств фонда капитального ремонта на цели сноса или реконструкции многоквартирного дома, расположенного на территории Архангельской области, в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации», утвержденный постановлением Правительства Архангельской области от 26.12.2013 № 654-пп (скачать п.1.7 здесь https://fond29.ru/legal-information/  ) (далее – Порядок).

Указанным Порядком установлено, что заявитель (собственник) за возвратом денежных средств должен обратиться к региональному оператору или владельцу специального счета, открытого для многоквартирного дома, в котором заявитель является собственником помещения. К заявлению (бланк) необходимо приложить следующие документы:

  • копию документа, подтверждающего личность;
  • копию документа, подтверждающего право на помещение;
  • реквизиты банковского счета, на которые необходимо осуществить возврат.

Если заявление подаёт представитель собственника помещения (дети, внуки и другие) и возврат нужно осуществлять представителю, то в заявлении должно быть указание на это, а также приложен документ, подтверждающий право представлять интересы (например, копия свидетельства о рождении, копия страница паспорта, где вписаны дети, копия постановления об установлении опеки).

Если заявитель к заявлению прилагает реквизиты своего доверенного лица (например, супруга), в заявлении необходимо на это указать (например, «прошу перечислить денежные средства на реквизиты моего супруга ФИО»), а также приложить копию 2-3 страниц паспорта получателя средств (доверенного лица).

Заявление на возврат можно подать следующими способами:

  1. Лично, обратившись в офис по адресам:
  • г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 1, оф 402, каб.1;
  • г. Котлас, ул. Карла Маркса, д. 61;
  • г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 109.

Режим работы с Пн по Пт с 9-00 до 17-00, перерыв на обед 13-00 до 14-00.

  1. На сайте www.fond29.ru через сервис «Подать обращение» ;
  2. Почтой России, направив документы по адресу: 163002, г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 1, оф 402, получатель «Фонд капремонта Архангельской области»
  3. На выездном приеме заявлений от собственников. О дате, времени и месте выездного приема Фонд уведомит в квитанции, на сайте www.fond29.ru , а также в группах Фонда в социальных сетях ВКонтакте и в Фейсбуке;
  4. В ближайшем отделении многофункционального центра «Мои документы».
25 декабрь 07:06 | : Экономика

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