Был домушником - станешь плотником. Из архангельских колоний на свободу выходят с профессией в руках

В каждом из учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области готовят квалифицированные рабочие кадры по 6 программам среднего профессионального образования и 49 программам профессионального обучения. За полноценный учебный год обучение проходят свыше 2000 осужденных, и не один из отбывающих наказание не освобождается без специальности. Многие выходят на свободу со свидетельствами о получении нескольких профессий.
В Вельске, на базе профучилища №5, расположенного на территории исправительной колонии №14 прошел II Открытый региональный педагогический семинар «Особенности реализации профессионального образования и обучения осужденных в условиях пенитенциарной системы».
На протяжении двух дней представители девяти профессиональных образовательных учреждений, дислоцирующихся на режимных территориях, обменивались опытом организации образовательного процесса для столь специфической категории обучающихся. Круглый стол, проектная мастерская, открытые уроки, конкурсы мастерства и мастер-классы помогли получить новые знания даже самым опытным руководителям. Важным событием семинара стала ярмарка педагогических идей, организованная в форме демонстрационных площадок. Это позволило повысить профессиональные компетенции мастеров производственного обучения и преподавателей учебных дисциплин через изучение опыта коллег в виде стажировки.
В ходе семинара был обобщен материал по организации социального партнерства при организации профессионального образования и обучения в условиях уголовно-исполнительной системы, прошло обсуждение единых нормативно-правовых, административно-управленческих требований и выработаны методические рекомендации.
Напомним, что в этом году в исправительной колонии №21 (Плесецкий район, п. Икса) осужденные, получающие профессиональное образование впервые в России сдали экзамен по стандартам WorldSkills Russia, по итогам которого выдается электронный Паспорт компетенций (Skills Passport) международного образца.