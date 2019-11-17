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Плиточник в Архангельске зарабатывает не хуже иного менеджера. Нюансы профессии

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, плиточник в Архангельске в среднем получает 42 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 66 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге  – 61 000 рублей в месяц.

В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 41 000 рублей, в Сыктывкаре 44 000 рублей и в Петрозаводске -  43 000 рублей в месяц.

Прежде всего, плиточник – это не только тот, кто кладет плитку, но и владеющий такими инструментами как: перфоратор; болгарка; дрель.

В отдельных случаях придется уметь делать бетонные стяжки или штукатурить, для выравнивая поверхности, а это уже физическая сила. Облицовщик выполняет свою работу в зависимости от поставленной перед ним задачи.
Чтобы плиточник считался профессионалом, он должен обладать: отличным глазомером; хорошей координацией; хорошим вестибулярным аппаратом; не бояться высоты; стремиться изучать новые техники.

Кроме того - быть внимательным и аккуратным; обладать терпением и упорством. Спешка тут не желательна; будут не лишними навыки некоторых смежных специальностей. Например, уметь выполнять штукатурные работы, отделку гипсокартоном; должен не бояться замкнутых пространств небольшой площади, например, ванных комнат или туалетов.
Не стоит выбирать профессию плиточник, если: часто болеет простудными болезнями, воспалением легких, имеет проблемы с дыханием; если наблюдаются проблемы с ногами, суставами и позвоночником; имеются проблемы связанные с ограничением подвижностью рук; если есть болезни сердцем и сосудами; нарушения нервной системы, частые обмороки; если имеет место нарушения вестибулярного аппарата.
(о профессии с сайта oksait.ru)

24 декабрь 08:04 | : Экономика

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