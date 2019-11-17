"План Юркова". Депутат Госдумы предложил вариант избавления от ветхого жилья

Депутат Государственной Думы от Архангельской области, бывший ритейлер Дмитрий Юрков нашел «спасительный» вариант расселения деревянных домов, подлежащих сносу.
Понимая, что ни у муниципального, ни у областного бюджета никогда не хватит денег на решения этой проблемы, он предлагает продавать жителям развалюх квартиры в новых домах под ипотеку в 3 %.
Напомним, в развитых странах с предсказуемой инфляцией и устойчивой внешней политикой процент ипотечного кредита бывает еще ниже… для всех категорий граждан.
Юрков: «Жильцам аварийных домов нужно предоставить максимальное количество инструментов для решения этого вопроса».
Впрочем, наблюдатели скептически относятся к такой «палочке-выручалочке». Известно, что в аварийных домах, в том числе, родного города народного избранника (Архангельска), проживает та категория граждан, что из своих доходов с трудом оплачивает даже коммунальные услуги. В любом случае, ежемесячная выплата по ипотеки без солидного первого взноса будет составлять никак не меньше 20 тысяч рублей в месяц. И это без учета коммунальных услуг.
О том, что в Архангельске крайне низок процент строительства типового жилья, и так общеизвестно. Подозрение на то, что «план Юркова» направлен на реализацию непроданного жилья от крупных застройщиков, например, «Аквилон Инвест», в данном случае ничтожно.