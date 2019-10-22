Хроники капремонта: Итоги работы по Архангельской области за две недели декабря

За минувшие две недели комиссиями приняты работы по 21 объекту, где выполнялись различные виды работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. Это:
В шести муниципальных образованиях области – Коряжме, Вернетоемском, Котласском, Ленском, Холмогорском, Шенкурском районах, - программа капремонта 2019 завершена в полном объеме, в двух – в Архангельске и Устьянском районе - процент выполнения более 90, более 80 процентов выполнения программы капремонта в семи МО Архангельской области – Северодвинск, Вельский, Коношский, Онежский, Пинежский, Плесецкий, Приморский районы.
Коряжма: После капремонта приняты работы по трем домам
В Коряжме приняты работы по капитальному ремонту трех домов – двух фасадов на улице Архангельской, 3 и набережной Николая Островского,42а и крыши на проспекте Ломоносова, 7в. Два дома, где ремонтировался фасад, входят в краткосрочный план 2019 года, реализуемый Фондом капремонта Архангельской области, а дом на Ломоносова,7в – из краткосрочного плана уже 2020 года. Отметим, что в Коряжме тенденция к такому опережению графика работ - уже с 2017 года.
Работы на фасадных объектах выполнялись подрядной организацией ООО «Перспектива» в период с мая по ноябрь 2019 года. В ходе капитального ремонта фасадов заменены окна в подъездах с деревянных на пластиковые. Выполнена окраска карниза, цоколя. Отремонтированы и окрашены откосы оконных и дверных проемов. Отремонтированы спуски в техподполье. Выполнен ремонт межпанельных швов.
Крышу на Ломоносова,7в тоже делало ООО «Перспектива» - с июля по ноябрь текущего года. В ходе капитального ремонта крыши полностью заменено покрытие кровли, восстановлены вентиляционные шахты и выходы на крышу. Работы выполнены с применением современных кровельных материалов фирмы «Технониколь» - Техноэласт ЭКП, Техноэласт ЭПП.
По всем объектам подписаны акты приёмки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества МКД.
Отметим, что помощь в осуществлении контроля оказывало муниципальное образование, как это традиционно бывает в Коряжме, а также собственники помещений.
Архангельск: Фасад дома 13 на улице Кирпичного завода после капремонта утратил фронтоны, зато стал прочным
Этот объект очень необычен – совершенно не типичный многоквартирный дом, когда-то он был украшением поселка. Построенный в 1955-м – в благополучные годы, когда Кирпичный завод работал и давал жить всем, кто имел к нему отношение, пафосный дом с колоннами, как и все в округе, обветшал. А колонны, когда-то придерживающие выступавших на советских мероприятиях ораторов, стали угрожать безопасности всего здания – после взрыва бытового газа они держались едва ли не на «честном слове»…
Объект был включен в программу капремонта 2018 года, однако торги изначально не состоялись - подрядчик на Кирпичный, 13 нашелся уже тогда, когда вести фасадные работы было невозможно из-за низких температур наружного воздуха. Плюс понадобилось заказывать проектирование, поскольку дело осложнилось демонтажными работами, на чем настаивали эксперты.
«Здесь было необходимо произвести демонтаж колонн – такое решение принято в связи с тем, что порядка 10-ти лет назад произошел взрыв баллона бытового газа, и все плиты – и перекрытия, и несущие балконные – были в аварийном состоянии, - рассказывает представитель проектной организации, руководитель отдела экспертизы Максим РЕНТЕЛЬ. - Изначально предполагалось каким-то образом это все усилить, но, осмотрев здание более детально и проведя исследование несущей способности кладки и балок, нами было принято решение о том, что балкон находится в аварийном состоянии. Поэтому одним из самых безболезненных вариантов - демонтаж. К сожалению, придется провести такие мероприятия, но они обеспечат дальнейшую безопасную эксплуатации здания. А вот маленькие балконы, которые идут по периметру здания, оставлены, их усилили и отремонтировали».
Подрядная организация ООО «ОтделТрест» проводила следующие виды работ на объекте (общая площадь здания 934,4 м2, строительный объем – 3683 м2):
Допуск на объект подрядной организацией был получен в конце мая, однако работы выполнены с нарушением срока отчасти из-за неблагоприятных погодных условий и подтопления придомовой территории в летний период. По инициативе жителей дома и подрядчика удалось добиться осушения придомовой территории для выполнения работ по устройству отмостки и монолитной плиты у центрального входа.
Работы были приняты совместно с уполномоченным представителем собственников позже срока фактического завершения в связи с отсутствием исполнительной документации.
Архангельск: На ул.Дружбы,39/1 сделан капремонт крыши и установлены снегозадержатели
Работы на этом пятиэтажном 4-подъездном доме выполняла бригада подрядной организации «Деком-1». Объект входит в краткосрочную программу капремонта МКД Архангельской области, реализуемой региональным оператором в 2019 году.
Выполнен капитальный ремонт крыши с заменой покрытия из хризотилцементных листов, 100%-ной сменой обрешетки, частично стропильных ног, мауэрлата, сменой организованной наружной водосточной системы, установка совмещенного леерного ограждения со снегозадержателями. Кроме того, выполнена смена насыпного, утратившего теплотехнические свойства утеплителя, на 2 слоя нового жесткого минераловатного утеплителя с последующим покрытием плоскими асбестоцементными листами.
Северодвинск: Приняты работы по утеплению фасада на пр.Морском,27
Это один уз уже множества домов в Северодвинске, где фасад отремонтирован по технологии бескаркасного утепления панелями «Термолэнд», а значит стал красивым, теплым и совершенно не горючим.
Крепление панелей к основанию стены при такой технологии происходит с помощью анкерного крепления. Все неровности ограждающей конструкции компенсируются слоем легкой теплоизоляции, размещенной с внутренней стороны основного массива теплоизоляции.
По всей стране таким способом утеплены уже сотни домов. Ученые института Теплофизики СО РАН провели детальное исследование для оценки повышения энергетической эффективности здания при использовании системы утепления фасадов «Термолэнд». Для этого были выполнены теплотехнические расчеты удельного годового расхода тепловой энергии на отопление здания без утепления и с утеплением стен фасадной системой «Термолэнд». Анализ изменения теплового баланса здания был выполнен на примере многоквартирного 5-и этажного панельного жилого дома типовой серии КПД-4570 (модификация 1989 г). В итоге при утеплении стен 5-ти этажного панельного жилого дома типовой серии КПД-4570 фасадной системой "Термолэнд" с толщиной минераловатного утеплителя 100 мм в условиях города Москвы расход тепловой энергии на отопление здания за отопительный период уменьшается на 33,8%. При этом класс энергосбережения здания повышается с «D» (пониженный) до «В» (высокий). Таким образом, применение системы утепления фасадов "Термолэнд" следует признать высокоэффективным мероприятием при утеплении реконструируемых жилых зданий».
По этой ссылке можно посмотреть, как монтируются панели ТЕРМОЛЭНД https://www.youtube.com/watch?v=oysuvYg3kMw
По этой – об одном из важных преимуществ ТЕРМОЛЭНДа над другими панелями – их негорючести: https://www.youtube.com/watch?v=n5DlVvXsWjM
А вот здесь специалист компании рассказывает о том, что представляют из себя панели и сама бескаркасная технология утепления фасадов - https://www.youtube.com/watch?v=n5DlVvXsWjM
Работы на Морском,27, как и на всех других домах, участвующих в пилотном проекте по утеплению фасадов, который Фонд капремонта Архангельской области реализует в 2018-2019 годах, выполняла новосибирская компания ООО «РТ-Строй».
Очень жаль, что накануне приемки неизвестные вандалы испортили панели первого этажа и цоколь здания надписями, а подоконные доски в некоторых подъездах имели явный физический характер повреждений. Часть панелей были исцарапаны уже после их монтажа…
Северодвинск: Еще один дом с новой крышей – на Торцева,53
Объект программы капремонта 2019 года, принят комиссией 9 декабря. Работы выполняла подрядная организация Фонда капремонта Архангельской области - ООО "КСТ".
К работам подрядчик приступил в конце мая. По итогу производства работ заменили 100% покрытие крыши с обрешеткой, поменяли гнилые деревянные конструкции мауэрлата и стропильных ног, заменили утепление чердачного помещения. Также были отремонтированы вентиляционные шахты.
Поселок Конево Плесецкого района приоделся тремя новыми крышами
Это три двухэтажных дома по улице Мира – дома 13, 14 и 23.
На Мира, 13 и 14 работала подрядная организация ООО "Стройсервис", на Мира, 23 - ООО "Строй-Мастер".
На всех трех объектах выполнен капитальный ремонт крыши с заменой покрытия из хризотилцементных листов, 100%-ной сменой обрешетки и частичной сменой стропильных ног.
Мирный: Завершен ремонт инженерных систем на ул.Ленина,30
Здесь работало ООО "РесСтрой" - подрядная организация Фонда капремонта Архангельской области
Выполнен капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения и теплоснабжения. Отметим, что капремонт инженерки произведен здесь в полном объеме – и в местах общего пользования, и в квартирах. Благодаря совместной работе подрядчика, органов муниципального образования и управляющей компании, собственниками предоставлен 100%-ный доступ в жилые помещения МКД! Это позволит еще долгие годы не вспоминать о проблемах с трубами.
Работы по капремонту систем водоотведения выполнены за 97 календарных дней, по замене системы теплоснабжения – за 65 дней.