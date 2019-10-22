Фонд капремонта и СРО: Итоги работы в 2019 году и перспективы будущего года

В СРО «Союз профессиональных строителей» состоялась встреча руководства строительных организаций и Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области. На встрече были подведены итоги совместной работы в текущем году и обсуждались варианты сотрудничества в 2020 году.
В текущем году Фондом было запланировано выполнить 815 видов работ на 547 объектах. По состоянию на 5 декабря выполнен 681 вид работ на 444 объектах, что составляет 83 и 81 процент соответственно. В общей сложности подрядным организациям по принятым работам выплачен 1,1 млрд рублей.
– К концу года мы ожидаем исполнение программы в пределах 93% от плана. Неисполненными останутся около 60 видов, работы по которым будут продолжены в 2020 году, по причине того, что из-за погодных условий и недопусков граждан на период холодов на них невозможно выполнять, – подвёл итоги уходящего года директор Фонда Александр Бараев. – Для сравнения в 2018 было выполнено 898 работ на 551 объекте общей стоимостью 1,9 млрд. рублей. Краткосрочный план следующего года предполагает выполнение 281 вида работ на 147 домах.
Директор Фонда капремонта предупредил подрядчиков о недопустимости затягивания сроков проведения работ на объектах текущего года и настоятельно попросил их проконтролировать завершение всех видов работ.
«В реализации программы 2019 года мы столкнулись с рядом проблем в отношениях с органами местного самоуправления, - говорит Александр Бараев. – Первая - это отказ ОМСУ по согласованию актов обследования деревянного жилфонда. Позиция ОМСУ понятна – у них другого жилья нет, и они будут настаивать на том, чтобы ремонтировать то, что ремонтировать нельзя. И эта тенденция в будущем будет нарастать. Второе – отказ ОМСУ от подписи актов приемки работ. Третье – при формировании и утверждении краткосрочных планов ОМСУ стараются включить объекты, не соответствующие программе или находящиеся в более далеких периодах».
Александр Бараев довёл до сведения членов СРО планы на следующий год. Так, в 2020 году планируется собрать взносов на капитальный ремонт на общую сумму 1 млрд. 284 млн. руб. При этом кредиторская задолженность, подлежащая выплате в 2020 году по состоянию на 5 декабря 2019 года, составляет 422 млн. рублей. На сегодняшний день уже заключено договоров на общую сумму 98 млн. рублей, объявлены аукционы на 180 млн. руб., готова документация для проведения торгов на 133 млн. руб. и в ближайшей перспективе будут подготовлены документы для проведения аукционов ещё на 138 млн. рублей. Итого весь объем предлагаемых на контрактной основе ремонтных работ оценивается в сумму чуть более 900 млн рублей.
Вместе с тем, в 2020 году по 70 многоквартирным деревянным домам, включенным в краткосрочную программу, будет проведено обследование специализированными экспертными организациями. На основании этого будет сделано заключение о ремонтопригодности данных МКД. По объектам, исключенным из программы по причине их аварийного состояния, будет принято решение по замене их на другие дома.
Кроме того, со следующего года из программы капитального ремонта многоквартирных домов исключаются жилые дома, в которых менее пяти квартир. Данная корректировка программы проводится на основании областного закона, который вступает в силу с 1 января. Собственникам жилых помещений в таких домах будет произведен полный возврат выплаченных ранее взносов за капремонт – в том случае, если в доме не проводилось никаких работ.
Таким образом, по итогам первого полугодия в программу капремонта будут вводиться дополнительные объекты. По ряду муниципальных образований, исходя из экономии денежных средств, будет возможным реализовывать программу 2021 года.
С 2020 года Правительством Архангельской области будет утверждена Техническая политика, на ее основании будет изменен перечень включенных в капитальный ремонт видов работ. Так, с будущего года в рамках минимального взноса не будет проводиться утепление чердака при ремонте кровель и утепление фасада. Вместе с тем, эти виды работ возможны по решению общего собрания собственников за дополнительный взнос. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теперь будет проводиться только в местах общего пользования – в подвалах, подъездах и на чердаках. Квартирные стояки больше не будут входить в перечень обязательных видов работ, но при желании собственников их можно будет заменить за допвзнос. Но исключительно при условии стопроцентного допуска по стояку. Отметим, что работы по стоякам все годы действия программы капремонта были «головной болью» для подрядчиков – работа с собственниками всегда долгая и зачастую не приводит к результату. Отказы, отказы от отказов, недопуски в помещение в назначенное время, препятствование работам и пр. серьезно отвлекают силы и средства подрядных организаций.
Серьезных изменений в подходе к организации ремонтных работ со стороны Фонда не планируется – структура контрольных мероприятий отлажена, кроме того Фонд не будет отказываться от привлечения на контрактной основе организаций строительного контроля. Директор Фонда ставит задачу перед подрядчиками и инженерами организации – достичь качественного выполнения всех видов работ.
А вот в финансовом плане изменения для подрядчиков будут. Срок исполнения финансовых обязательств со стороны Фонда увеличится. Если сегодня оплата за выполненные работы производится по решению Правления Фонда после предоставления всех отчетных документов со стороны подрядчика, то теперь расчет будет производиться от 30 до 180 дней. «Понимая, что это может серьезно ударить по подрядным организациям, мы думаем о том, чтобы вводить авансирование, хотя этот вопрос требует тщательной проработки, - сказал Александр Викторович. – Прежде всего это связано с принятием нормативно-правовых актов для обеспечения исполнения финансовых гарантий подрядных организаций перед Фондом». Кроме того, при заинтересованности подрядных организаций в работе с Фондом, можно воспользоваться услугами факторинга.
Традиционно руководители подрядных организаций поднимали на совещании вопрос об отмене 3%-го взноса, который подрядчик после заключения контракта обязан положить на специальный счет. Они служат обеспечением гарантийных обязательств в течение пяти лет.
«Мы принимаем такое решение, чтобы защитить Фонд, - пояснил Александр Бараев. – Например, по 2016-2017 годам у нас более 70 неисполненных подрядчиками гарантийных случаев – компенсация собственникам осуществлялась из средств этого гарантийного фонда. Закрывать эти финансовые дыры через минимальны взнос мы не имеем права – только через резервный фонд. Поэтому отменять его или тратить средства из него на другие цели мы не готовы».
Однако, по практике, введенной Фондом в качестве эксперимента в 2019 году при ремонте кровель, возможно заменить 3%-ный взнос на страхование, что также гарантирует стабильность исполнения договорных обязательств.
«На встрече с руководством Фонда члены саморегулируемой организации смогли задать все интересующие их вопросы, касающиеся как текущей работы по капитальному ремонту, так и планов на следующий год, что сегодня весьма актуально для строителей, поскольку со следующего года некоторые условия в плане капитального ремонта будут изменены», – сказал по итогам встречи исполнительный директор СРО «Союз профессиональных строителей» Андрей Бессерт.