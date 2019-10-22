Архангельск: Кто на "Следующий"?

Жилой комплекс «Next» возводится холдингом «Аквилон Инвест» в Архангельске в квартале пр. Ломоносова – ул. Урицкого – ул. Романа Куликова.
В настоящее время на стройплощадке 1-й очереди завершены земляные работы и устройство шпунтовой стенки котлована. Ведется погружение основного объема свай фундамента, из 590 свай забито более 200. На 2-й очереди завершена разработка котлована – выполняется подготовка к забивке свай.
Новый ЖК строится в центре города. Эта локация характеризуется развитой социальной инфраструктурой и транспортной доступностью. Рядом расположены гимназия №21 и школа №9, детсад №20 «Земляничка», поликлиника №2, Медицинский колледж, Северный Арктический федеральный университет, Дворец спорта. В шаговой доступности – набережная Северной Двины. Строительство осуществляется в рамках совместного с Правительством Архангельской области инвестиционного проекта по восстановлению прав граждан пострадавших от недобросовестных действий застройщиков. В соответствии с областным законом холдинг «Аквилон Инвест» выплатил денежные компенсации обманутым дольщикам и получил в аренду данный участок.
ЖК «Next» представляет собой жилой комплекс, из 2-х корпусов переменной этажности в 8, 10 и 11 этажей. Объемно-пространственная композиция проектируемого здания соответствует окружающему контексту существующей и перспективной застройки и решены в увязке с существующей градостроительной средой, построенными ранее зданиями и, их архитектурным и художественным обликом. 1-й этап строительства включает корпус площадью 10,3 тыс. кв. м из 3-х секций в 10-11 этажей на 165 квартир в т.ч. на 1-м этаже. 2-й этап – корпус площадью 15,2 тыс. кв. м 8-10 этажей на 225 квартир. В одной из секций на 1-м этаже располагаются квартиры, остальные три секции 1-го этажа занимают помещения общественного назначения.
Квартиры спроектированы с использованием передовых принципов организации жилого пространства «Разумные метры», которые учитывают образ жизни и особенности современных горожан. В концепции «Разумные метры» нет пространств, которые в дальнейшем нельзя использовать. Соответственно, не нужно платить за «лишние квадраты». Высота потолков чистовой отделке 2,7 м, в каждой квартире есть балконы и лоджии с панорамным остеклением, которые оборудуются освещением и розетками. Входные двери - металлические, толщиной 60 мм, с тепло- и звукоизоляцией, внутренней отделкой полотна и системой взломостойких замков. Все квартиры сдаются с белой отделкой, которая позволяет самостоятельно создать дизайн будущего жилья. Возможен заказ чистовой отделки «под ключ» в трех цветовых решениях «Графит», «Ваниль» и «Шоколад».
ЖК «Next» строится в рамках нового стандарта качества холдинга «Аквилон Инвест» 4Е, который объединил передовые разработки технической лаборатории компании. В основе концепции – четыре принципа: энергоэффективность, экологичность, эргономика и экономия. Стены толщиной 770 мм возводятся по технологии «Теплая керамика». Также применяется новая система утепления контура дома «Термо-S», позволяющая до 40% снизить потребление тепла. Толщина межквартирных стен составляет до 400 мм, перекрытий этажей - 300 мм, что в совокупности обеспечивает высокий уровень шумоизоляции в квартирах и надежную защиту от ударного и воздушного шума. Для остекления окон большого размера с пониженным до 600 мм уровнем подоконников используются многокамерные стеклопакеты с функцией «защита от детей».
Инженерные системы спроектированы с учетом технологий энергосбережения. Автоматизированный тепловой пункт с датчиками температуры, коллекторная разводка системы отопления с поквартирным учетом тепла, современные радиаторы уменьшенной высоты со встроенные терморегуляторами обеспечивают комфортные условия в квартирах. В здании предусмотрена современная система вентиляции с климатическими клапанами в стенах, которые способствуют поглощению шума, а при закрытом окне в квартиру поступает свежий воздух. Доступ на каждый этаж гарантируют малошумные современные лифты, оснащенные высокочастотными датчиками, обеспечивающие плавность хода, и 75% экономию электроэнергии. Устанавливается система «in-Home», которая предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей организацией и возможностям контроля за квартирой с помощью мобильного приложения: от ежедневного отслеживания расходов коммунальных ресурсов и оплаты счетов в режиме он-лайн до заказа на дом необходимой услуги.
В жилом комплексе предусмотрены большие холлы со светопрозрачными входными группами и дизайнерской отделкой, колясочные и помещение для консьержа. В местах общего пользования монтируются датчики движения для включения света, которые позволяют сэкономить 70-80% электрической энергии, затрачиваемой на освещение. В подземном этаже размещается кладовые, доступ к которым обеспечивается на лифте без выхода на улицу. Создаются условия для безбарьерного доступа в парадные и кабины лифтов. Кроме того, на первом этаже разместится полностью оборудованный Детский клуб, который будет передан в собственность жителей.
На придомовой территории выполняется комплексное благоустройство по концепции «Двор без машин», включающее создание игровой зоны с разновозрастными детскими площадками с ярким сертифицированным антитравматическим покрытием; зоны streetworkout с уличными спортивными снарядами и тренажерами; зоны отдыха со скамейками с USB-разъёмами для зарядки гаджетов и Wi-Fi. Во дворе устраиваются велопарковки, безбарьерные прогулочные дорожки, разбиваются цветники, газоны, цветущие кустарники. Территория оборудуется современной дренажной системой по технологии «Двор без луж» и энергосберегающим наружным освещением. Предусмотрена просторная гостевая автомобильная парковка.