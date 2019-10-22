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«Возить не умеете». За архангельских инвалидов вступилась областная прокуратура

Претензия относится к новому хваленому автоперевозчику, «для удобства проезда» использующего в областной столице низкопольные автобусы.

ООО «Архтрансавто» и ИП Стрекаловский, которым принадлежат автобусы маршрутов № 5 и № 60, не обеспечивают условия доступности транспорта для инвалидов.

Как выяснилось, водители автобусов останавливаются слишком далеко от тротуара, что не позволяет маломобильных гражданам попасть в салон.

Перевозчикам было поставлено на вид.

Проверка проведена по звонку инвалида на «горячую линию»… хотя о подобных фактах только наше агентство писало неоднократно. Вот пример из 2018 года: Автобус останавливается далеко. Слишком далеко. На инвалидной коляске на дорогу не спуститься, до дверей не добраться. Сигнальную кнопку за Александра Николаевича нажимаю я сама. Кондуктор поворачивается, смотрит вопросительно, но выходить не торопится. С интересом разглядывают нас из окон и другие пассажиры. Для наглядности Александр Николаевич начинает махать руками: «Я здесь!» Но… Двери вдруг закрываются, и автобус уезжает.   

Впрочем, по мнению самих инвалидов-колясочников, до этого нелюбезного автобуса еще надо как-то добраться…

19 ноябрь 14:13 | : Экономика / Скандалы

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