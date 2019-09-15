Путин удивился, с какой наглостью воруют в России

Президент России в начале своего четвертого(!) срока поразился тем, с какой наглостью воруют в России. Причем на самом, в его представлении, святом – КОСМОСЕ.
"Сто раз сказано было - работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер! Нет, воруют - сотнями миллионов, сотнями миллионов! Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено, состоялись уже решения судов, в тюрьме люди сидят. Нет, порядка так там до сих пор не удалось навести как следует", наперебой цитируют главу государства российские СМИ.
Речь о строительстве космодрома «Восточный», первого российского космодрома гражданского назначения га территории РФ (космодром «Плесецк» в Архангельской области выполняет приказы Министерства обороны). Многомиллионный проект был затеян, чтобы снять зависимость России в космическом плане от настроений иностранного государства Казахстан, на территории которого расположен космодром «Байконур».
Наблюдатели удивляются столь позднему прозрению первого лица.
Напомним читателям, что на «Восточном» давно все не слава богу. 24 марта 2015 года рабочие космодрома объявили забастовку, а затем и голодовку из-за невыплаты зарплат. 6 апреля на космодром прибыл Дмитрий Рогозин, курирующий стройку.
Сообщалось, что сумма задолженности перед рабочими составляет 14 млн рублей. Руководство "Дальспецстроя" обещало погасить все долги до 10 апреля. После визита Рогозина было объявлено, что проблемы с зарплатами разрешились. Строителям выплатили долги в размере девяти миллионов рублей. Савин впоследствии уволился. В отношении генерального директора еще одной строительной компании - "Стройиндустрия-С" Сергея Терентьева было возбуждено уголовное дело.
Кроме того, под арест на два месяца отправили Михаила Хризмана, сына экс-главы компании "Дальспецстрой" по делу о хищении при строительстве космодрома. Руководитель генподрядчика космодрома Восточный был арестован в октябре 2014 года. Юрий Хризман был уволен в 2013 году после того, как вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин узнал о серьезном отставании строительства космодрома от сроков.
В середине июня того же года председатель думы Хабаровского края Виктор Чудов стал новым фигурантом уголовного дела о хищениях денежных средств при строительстве космодрома Восточный. Еще одно дело по факту растраты бюджетных средств во время строительства космодрома касалось строительства водозаборных сооружений. (информация newsru.com)
Сегодня эксперты уже заключают пари, когда пинка под зад (а то и чего похуже) получит глава «Роскосмоса» Рогозин (по совокупности).