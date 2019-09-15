В Архангельске появился бесплатный пассажирский транспорт

Со вчерашнего дня перевозку людей на островные территории города осуществляют буксиры ледового класса. Соответствующий муниципальный контракт заключен с ООО «Судоходная компания «Экотек».
Доставка горожан проивзодится по четырем направлениям: «14-й лесозавод – Маймаксанский лесной порт», «Соломбала – Хабарка», «Архангельск – остров Кего», «22-й лесозавод – 23-й лесозавод». Ледокольные буксиры будут курсировать здесь вплоть до организации ледовых переправ.
- С горожан, едущих на острова и обратно, плата за проезд не взимается. Цена муниципального контракта составляет 163 миллиона рублей. Время его действия - период ледохода и образования ледостава в 2019-2020 годах, - пояснил начальник отдела транспорта и связи администрации Архангельска Дмитрий Антонов.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)