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В Архангельской области установлен минимальный размер взноса на капремонт на ближайшие три года

С 1 января 2020 года он увеличится на 65 копеек с м2. Соответствующее Постановление№ 590-пп принято Правительством региона 24 октября 2019 года.

В настоящее время размер минимального взноса составляет 7 рублей 91 коп. с квадратного метра общей площади жилого помещения.

В соответствии с жилищным законодательством собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в размере, установленном исходя из общей площади помещения, принадлежащего собственнику, и минимального размера взноса на капитальный ремонт, утвержденного  нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, или в большем размере, если соответствующее решение принято общим собранием собственников  помещений в многоквартирном доме.

В соответствии с Методическими рекомендациями Минстроя России минимальный размер взноса на очередной год реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов необходимо устанавливать с применением повышающего коэффициента, отражающего планируемое сближение со значением экономически обоснованного размера взноса, а также с учетом индекса изменения стоимости услуг и работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

В числе приоритетных мероприятий модельного плана мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости региональных программ капитального ремонта, разработанного Минстроем России, предусмотрено поэтапное увеличение минимального размера взноса опережающими темпами по отношению к значению индекса инфляции до достижения экономически обоснованного уровня.

Во избежание значительного увеличения финансовой нагрузки на жителей Архангельской области по оплате жилого помещения и коммунальных услуг принято решение об увеличении минимального размера взноса на полтора индекса дефлятора.

Постановлением Правительства Архангельской области от 24 октября 2019 года № 590-пп установлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт на 2020 – 2022 годы:

  • на 2020 год – 8,56 рубля на один квадратный метр общей площади помещения в месяц,
  • на 2021 год – 9,25 рубля,
  • на 2022 год – 9,96 рубля.

Данный вариант является оптимальным, так как обеспечивает увеличение объемов проведения капитального ремонта многоквартирных домов, сокращение дефицита средств на реализацию региональной программы, доступность минимального размера взноса для граждан с учетом совокупных расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Согласно сводной информации Минстроя России, минимальный размер взноса на текущий 2019 год свыше 9,0 руб. на один квадратный метр помещения в месяц утвержден уже в 16 субъектах Российской Федерации.  

31 октябрь 07:39 | : Экономика

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