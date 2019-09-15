В Архангельской области установлен минимальный размер взноса на капремонт на ближайшие три года

С 1 января 2020 года он увеличится на 65 копеек с м2. Соответствующее Постановление№ 590-пп принято Правительством региона 24 октября 2019 года.
В настоящее время размер минимального взноса составляет 7 рублей 91 коп. с квадратного метра общей площади жилого помещения.
В соответствии с жилищным законодательством собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в размере, установленном исходя из общей площади помещения, принадлежащего собственнику, и минимального размера взноса на капитальный ремонт, утвержденного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, или в большем размере, если соответствующее решение принято общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме.
В соответствии с Методическими рекомендациями Минстроя России минимальный размер взноса на очередной год реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов необходимо устанавливать с применением повышающего коэффициента, отражающего планируемое сближение со значением экономически обоснованного размера взноса, а также с учетом индекса изменения стоимости услуг и работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
В числе приоритетных мероприятий модельного плана мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости региональных программ капитального ремонта, разработанного Минстроем России, предусмотрено поэтапное увеличение минимального размера взноса опережающими темпами по отношению к значению индекса инфляции до достижения экономически обоснованного уровня.
Во избежание значительного увеличения финансовой нагрузки на жителей Архангельской области по оплате жилого помещения и коммунальных услуг принято решение об увеличении минимального размера взноса на полтора индекса дефлятора.
Постановлением Правительства Архангельской области от 24 октября 2019 года № 590-пп установлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт на 2020 – 2022 годы:
Данный вариант является оптимальным, так как обеспечивает увеличение объемов проведения капитального ремонта многоквартирных домов, сокращение дефицита средств на реализацию региональной программы, доступность минимального размера взноса для граждан с учетом совокупных расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Согласно сводной информации Минстроя России, минимальный размер взноса на текущий 2019 год свыше 9,0 руб. на один квадратный метр помещения в месяц утвержден уже в 16 субъектах Российской Федерации.