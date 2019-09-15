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Аппетиты растут вместе с возрастом. Россияне считают достойной пенсию в 40 000

Основным источником дохода по достижении пенсионного возраста россияне по-прежнему считают работу или подработку. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob выяснил у россиян, на какой источник дохода они рассчитывают в старости и какой размер пенсии нужен для поддержания достойного уровня жизни. В социологических опросах приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.
По мнению большинства россиян, их основным источником дохода по достижении пенсионного возраста будет работа или подработка (29%). На государственную пенсию рассчитывают 22%. На личные сбережения — 14%. 3% в случае необходимости обратятся за финансовой поддержкой к детям. Еще 3% рассчитывают на капитал, сформированный из отчислений в негосударственные пенсионные фонды.
Среди тех, кто о пенсии задумывается чаще всего (а это респонденты старше 45 лет), больше и тех, кто рассчитывает на государственную пенсию (26%), и тех, кто планирует работать, пока хватит сил (33%) На личные сбережения надеется лишь каждый десятый опрошенный старше 45 лет.
Пенсионная стратегия россиян с зарплатой от 80000 руб. в месяц — работать, работать и еще раз работать (37%). На государственную пенсию они рассчитывают реже всех (13%). Впрочем, опрошенные с высоким доходом несколько чаще других рассчитывают на поддержку детей (6%).
По данным Superjob, средний размер пенсии, который обеспечит достойный уровень жизни в старости, составляет 40000 руб. Запросы мужчин превышают запросы женщин: 42100 и 37500 руб. соответственно. Чем старше респонденты, тем выше их представления о сумме, необходимой для достойной жизни на пенсии: 32600 руб. среди молодежи до 24 лет и 43000 руб. среди россиян старше 45 лет. Запросы россиян с доходом от 80000 руб. более чем на треть превышают запросы граждан с зарплатой до 30000 руб.: 44300 и 33000 руб. соответственно.
Принятие закона о повышении пенсионного возраста в 2018 году несколько снизило доверие россиян к государственной пенсии как основному источнику доходов: год назад на нее рассчитывали 16%. Однако сегодня у государственной пенсии вновь немало сторонников (22%), больше было лишь в 2014 (23%). Реже всего на пенсию рассчитывали в 2009 году — всего 7%, тогда же в приоритете были личные сбережения (33%). Сегодня же доля тех, кто планирует жить на накопления, самая низкая за 12 лет (14%).

Пенсионные аппетиты россиян за год выросли на 7%: 37300 в 2018 году и 40000 сегодня.

Самые высокие представления о достойной пенсии среди жителей мегаполисов — у москвичей и петербуржцев: 43900 и 42200 руб. соответственно. На третьем месте — жители Владивостока (42000 руб.). Самый скромный уровень пенсии, необходимый для достойной жизни, назвали жители Кирова, Набережных Челнов и Ярославля: 34900, 34700 и 34500 руб. в месяц соответственно.

30 октябрь 09:13 | : Экономика

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