Пекари, ау! Подбор вакансий в индустрии развлечений Архангельской области за неделю

ИА RUSNORD с помощью ресурса HeadHunter выяснил, какие в Архангельской области существуют актуальные вакансии с самой большой заработной платой в индустрии гостеприимства:
Управляющий кафе - https://bit.ly/31wXsNC (от 35 000 руб. на руки)
Менеджер по туризму - https://bit.ly/35WnPjp (от 35 000 руб.)
Повар - https://bit.ly/365Al0e (от 30 000 до 40 000 руб. на руки)
Менеджер по продаже мероприятий/ Банкетный менеджер - https://bit.ly/2MALBdg (от 30 000 руб.)
Пекарь-универсал - https://bit.ly/2P7Qegw (от 26 500 до 32 500 руб.)