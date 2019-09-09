Это даже не Шиес. В Россию ввозят ядерные отходы из Европы

Как сообщает издание «Коммерсант», Европейская компания Urenco возобновила транспортировку в Россию урановых «хвостов» (радиоактивных и токсичных отходов, возникающих вследствие обогащения урана) с немецкой фабрики в городе Гронау. Информация об этом содержится в документе властей немецкой земли Северный Рейн—Вестфалия, рассказали представители «Гринписа России». Организация требует немедленно прекратить импорт урановых «хвостов» в Россию, опубликовать документы об этих сделках и наказать виновных в заключении незаконных соглашений.
С 2019 по 2022 год в Россию планируется отправить 12 тыс. тонн (это более 1 тыс. контейнеров, примерно 20 железнодорожных составов) урановых «хвостов». По данным властей земли Северный Рейн-Вестфалия, с мая по октябрь текущего года из Гронау на АО «Уральский электрохимический комбинат» (УЭХК) в городе Новоуральск Свердловской области было отправлено шесть железнодорожных составов по 600 тонн (50 контейнеров), это около 3,6 тыс. тонн урановых «хвостов».
Главный редактор ИА RUSNORD Леонид Черток вспоминает, как в его присутствии жители Зеленогорска (Красноярска-24), находящегося в 130 км от большого Красноярска, ратовали за то, чтобы на территории их закрытого территориального образования захоранивали отходы от иностранных АЭС и урановых производств, за соответствующую плату, естественно. Увы, на начало 2000 года из таких желающих скопилась большая очередь…