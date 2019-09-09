"Надежный застройщик": "Аквилон Инвест" в пятый раз поборется за Золотой знак в строительстве

Напомним, что холдинг «Аквилон Инвест» является четырехкратным обладателем одной из самых престижных общественных наград в сфере долевого строительства – Золотого знака «Надежный застройщик России».
Компания была удостоена почетной награды в 2015-18 годах.
- В этом году мы впервые номинированы на награду за работу во всех в трех субъектах федерации, где осуществляем строительство: в Москве, Санкт-Петербурге и Архангельской области. Это еще одна независимая оценка стандартов качества нашей работы, причем на федеральном уровне, - отметил председатель Совета директоров холдинга «Аквилон Инвест» Александр Фролов.
На сегодняшний день холдинг «Аквилон Инвест» представлен в четырех городах: Архангельске, Северодвинске, Санкт-Петербурге и Москве. В портфеле компании – около 930 тысяч кв. м строящейся недвижимости, в этом году планируется сдать в эксплуатацию порядка 150 тыс. кв. м. Холдинг занимает лидирующие позиции по объемам строительства в Архангельской области и входит в ТОП-25 крупнейших девелоперов России.
Золотой знак «Надежный застройщик России» учрежден Фондом развития механизмов гражданского контроля. Чтобы выявить победителя, специалисты Фонда проверяют строительные компании и строящиеся многоквартирные объекты на всей территории России. Они собирают юридическую и фактическую информацию о проектах, под видом «тайного покупателя» обращаются в отделы продаж и проверяют, соответствует ли работа застройщика законодательству. По согласованию с контролирующими органами субъектов РФ награда присваивается строительным компаниям, все объекты которых имеют высочайшие показатели надежности в области соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства, к ним отсутствуют претензии со стороны органов власти и жалобы со стороны покупателей.
Обладатели Золотого знака будут объявлены 28 ноября на IV Всероссийском Саммите «Надежный застройщик России». Мероприятие пройдет в «Президент-Отеле» Управления делами Президента РФ. Впервые в рамках работы Саммита пройдет заседание Президиума Всероссийского Совета руководителей организаций строительного комплекса с участием представителей региональных органов исполнительной и законодательной власти. Предложения, выработанные по итогам обсуждения реализации строительной реформы на местах, реакции участников рынка и потребителя, лягут в основу законодательных инициатив и послужат поступательному развитию строительной отрасли.