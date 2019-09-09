Экокомплекс "Грин Парк" - "коробка" уже стоит

Сдача 1-й очереди первого в Архангельске эко-комплекса намечена на 4-й квартал этого года, 2-й - на 4-й квартал следующего.
В настоящее время на 1-й очереди жилого комплекса завершаются отделочные работы, готовность здания составляет 97%, на 2-й очереди строители завершают остекление окон и балконов, прокладку внутренних сетей электроснабжения, штукатурку стен и стяжку полов в квартирах. Ведется кирпичная кладка стен 4-го этажа паркинга.
ЖК «Грин Парк» площадью почти 22 тыс. кв. м строится по технологии «Теплая керамика» с толщиной наружных стен 770 мм. Для отделки фасадов используется кирпич двух цветов. Применяется современный утеплитель на кровле и в техподполье. Дом строится с малым количеством углов, чтобы создать лучшие условия для естественного освещения в квартирах. Для остекления применяются энергоэффективные многокамерные стеклопакеты с мягким селективным покрытием, которое пропускает тепло внутрь и не выпускает наружу. Жилые помещения будут иметь дополнительную шумоизоляцию.
ЖК «Грин Парк» возводится холдингом «Аквилон Инвест» в квартале между ул. Выучейского – пр. Ломоносова – ул. Розы Люксембург – Набережная Северной Двины и отличается внедрением принципа экономии природных ресурсов. Проекту присвоен «Высокий» класс энергоэффективности. Объект прошел сертификацию и получил Серебряный сертификат российской системы по повышению энергоэффективности и экологичности объектов недвижимости GREEN ZOOM.
Инженерные системы ЖК «Грин Парк» спроектированы с учетом европейских экологических стандартов. Система теплоснабжения включает автоматизированный тепловой пункт с датчиками наружной температуры воздуха, энергоэффективными теплообменниками, насосами нового поколения, индивидуальные поквартирные приборы учета и радиаторы с терморегуляторами. Система фильтрации воды, а также система контроля протечек, позволяющая оперативно реагировать на потери в сетях водоснабжения. Места общего пользования оборудуются энергоэффективными светодиодным освещением с микроволновыми акустическими датчиками движения. Предусмотрен монтаж малошумных лифтов без машинного отделения, с частотными преобразователями, позволяющими экономить 50% электроэнергии. Все это ведет к сокращению энергопотребления и экономии затрат по коммунальным платежам.
Комплексное благоустройство прилегающей территории выполняется на основе технологии «Двор, свободный от машин» по единой green-концепции. Планируется разбивка собственного всесезонного парка с аллеями, ландшафтный эко-дизайн озеленения, прокладка пешеходных тротуаров из палубной доски, установка детской игровой площадки с веревочным парком и площадки для отдыха с малыми архитектурными формами из натурального дерева, уличных тренажеров, освещение территории с использованием светодиодных фонарей. Также во дворе предусмотрена зона Wi-Fi.
Помимо закрытого паркинга на 88 машиномест, оборудованного системой фильтрацией воздуха с газоанализаторами, будет сделана открытая автостоянка, в том числе с местами для маломобильных групп населения. Изначально создаются условия для раздельного сбора мусора. Отдельная площадка предназначена для выгула собак со специализированными контейнерами и пакетами для отходов. Вся прилегающая к дому территория оборудуется дренажной системой по технологии «Двор без луж», обеспечивающей эффективное водоотведение.
Необходимо отметить, что по городской программе развития застроенных территорий, на этом участке холдингом «Аквилон Инвест» было расселено 4 аварийных деревянных дома, в которых проживало 55 человек.