Механик в Архангельске - исполнитель широкого профиля на 35 000

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, механик в Архангельске в среднем получает 35 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 55 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 51 000 рублей в месяц.
В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 34 000 рублей, в Сыктывкаре - 37 000 рублей и в Петрозаводске - 36 000 рублей в месяц.
Механик – это профессия, требующая постоянного развития. Такие специалисты, чтобы не отстать от прогресса, обязаны регулярно посещать курсы повышения квалификации. Это позволит овладеть новейшим оборудованием и особенностями его устройства.
Учитывая огромное разнообразие техники и механизмов, одного направления механики недостаточно, ведь такой объем информации сложно освоить одному человеку. Поэтому профессия имеет строгую классификацию на подвиды, в зависимости от направленности и типа механизмов.
Электромеханик. Это специалист в сфере ремонта приборов, которые работают от электрической сети. Данная профессия довольно опасная, ведь риск удара током достаточно большой.
Автомеханик. Специалист по ремонту автомобиля. Он разбирается во всех нюансах строения и принципах работы мотора, знает, как устранить неисправность и провести диагностику. Данная работа связана с рядом опасностей, требует не только навыков, но и хорошей физической подготовки.
Слесарь-механик. Обычно такие сотрудники задействованы в сфере ЖКХ. Они производят ремонтные работы в системах водопровода и отопления. В отличие от простых слесарей, механики не ограничены работой с трубами, а занимаются устранением неисправностей и профилактикой на насосных станциях и непосредственно на точках производства теплоэнергии.
Авиамеханик. Это специалист в сфере ремонта и эксплуатации летательных аппаратов. Он знает все об аэродинамике и о том, как выглядит исправный двигатель самолета. Данная отрасль профессии является очень ответственной, ведь мастер отвечает не только за свою жизнь, но и за жизнь пассажиров летательных аппаратов.
Инженер-механик. Это специалист управляющего звена. Он занимается проектированием и разработкой механизмов. Именно инженеры совершенствуют оборудование и внедряют новые технологии. Обычно они управляют штатом простых механиков.
Механик – это исполнитель. Он контролирует состояние оборудования на предприятии и производит необходимый ремонт. Обычно это подчиненные люди. Они выполняют указания старших специалистов. Исправная работа техники – результат хорошей работы данного сотрудника.
В любом случае механик – это специалист широкого профиль с карьерными перспективами.