Дымящий мусорный полигон под Северодвинском попробую потушить «ручными» облаками

Для тушения возгорания на северодвинском полигоне твёрдых коммунальных отходов используется температурно-активированная вода (ТАВ). Для этого привлечена установка Волгодонского учебного центра Федеральной противопожарной службы.
Технология и сама установки на её основе разработаны в Академии государственной противопожарной службы МЧС России. С помощью ТАВ удалось победить оледенение на Саяно-Шушенкой ГЭС после аварии, а в этом году - ледяные заторы на Северной Двине.
В Северодвинск приехал один из разработчиков-первопроходцев этой методики пожаротушения, профессор Академии ГПС МЧС России Владимир Роенко. Он пояснил, что пресная вода при нагреве в специальном теплообменнике до 250 градусов и высоком давлении меняет свои свойства. Затем она по рукавной линии подается к стволу-распылителю. В результате последующего взрывного вскипания образуется субстанция, близкая по своим свойствам к тёплому туману или облакам.
ТАВ прекрасно тушит различные горючие вещества: бензин, спирт, ацетон. Технология подходит для работы в замкнутых пространствах: тоннелях или под завалами.
Для борьбы с глубинным тлением на полигоне ТАВ используется впервые. Территорию карты, под которой обнаружились очаги тления, держат под контролем с помощью тепловизора, а для подачи температурно-активированной воды сначала бурят отверстие, опускают в него ствол на глубину до 6 метров, после чего запускают обычную холодную воду, чтобы снизить температуру среды, а потом - ТАВ. За полчаса в «тело» полигона уходит три тонны воды, которую регулярно подвозят специалисты «Спецавтохозйства» в цистернах.
Представитель архангельского ООО «Научно-производственное объединение «ТЭВС» Андрей Малыгин пояснил, что обычная вода стекает вниз, а управляемое облако заполняет все полости на глубине. Более того, оно помогает оседать различным вредным веществам, содержащимся в дыму.
Работа идёт с середины дня 7 октября, а в следующий понедельник специалисты планируют оценить результат. Их цель - купировать процесс тления, чтобы северодвинский полигон смог перезимовать в безопасном состоянии.
(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)