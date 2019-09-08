Кондитер в Архангельске - сладкая работа за малые деньги

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, кондитер в Архангельске в среднем получает 24 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 45 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 37 000 рублей в месяц.
В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 23 000 рублей, в Сыктывкаре 26 000 рублей и в Петрозаводске - 25 000 рублей в месяц.
Профессия кондитера появилась в далеком прошлом. Еще в IX веке древние арабы и индусы создавали сладости из фиников и тростникового сахара. Свое развитие кондитерское ремесло получило в XV-XVI веках в Европе. В это период лучшими мастерами по изготовлению сладостей считались итальянцы. В Италии даже существовали целые династии кондитеров, где семейные рецепты передавались от родителей к детям. Кондитеры работали при многих королевских дворах и считались привилегированным классом слуг. В настоящее время данная отрасль кулинарии стремительно развивается и осваивает новые технологии, не забывая о национальных традициях.
Главной особенностью профессии является то, что большая часть работы выполняется вручную, поэтому кондитер должен обладать развитой мелкой моторикой рук. Кроме того, настоящему мастеру не обойтись без таких качеств, как художественный вкус, фантазия и творческий подход – только тогда он может создавать истинные шедевры кулинарии!
Ну и, конечно, всегда сытый…