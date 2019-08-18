Депутаты архангельской ГорДумы проверили, как поживают дороги столицы региона

Речь идет о национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках которого будут отремонтированы 18 километров городских магистралей.
Проект проекта предусматривает устройство асфальтобетонного покрытия, замену бортового камня, восстановление тротуаров, использование люков плавающей конструкции, нанесение дорожной разметки из термопластика, установку новых дорожных знаков и пешеходного ограждения. На эти цели выделено более 486 миллионов рублей – это как федеральные, так и муниципальные средства.
Итак, центральная хорда города – улица Воскресенская. Там на участке от пр. Обводный канал до железнодорожного вокзала на данный момент завершен практически весь комплекс работ. Глава города положительно оценил итоги выполненного ремонта и отметил, что сейчас главной задачей для компании-подрядчика ООО «Помордорстрой» является очистка отдельных участков территории от скопившегося в ходе работ мусора.
Тот же подрядчик практически закончил работы на участке Новгородского пр-кта (ул. Свободы – ул. Вологодская). А на Ленинградском «Севзапдорстрой» уже приступил к облагораживаню тротуаров (все должно быть красиво!) и нанесению дорожной разметки.
Впрочем, глава администрации Архангельска Игорь Годзиш хозяйским оком нашел некоторые недостатки:
- С точки зрения проведенных работ наименее готов Новгородский проспект. Это касается, в основном, прилегающей территории. Там надо убирать мусор вдоль тротуаров, формировать газоны. Остальные же объекты, по сути, уже готовы к сдаче и приемке. Помимо тех территорий, которые мы посетили сегодня, у нас есть и другие важные точки, где сейчас будет выполняться ремонт по нацпроекту БКАД – улицы Поморская и Свободы. Это две ключевые объекты с достаточно масштабным объемом работ.
Более критичным и недоверчивым оказался представитель коммунистического электората города Александр Гревцов:
- Ежегодно мы наблюдаем издевательство со стороны ресурсоснабжающих организаций, которые выходят ремонтировать свои сети после ремонта дорог. Например, у Воскресенской, 89 сделали дорогу, газон, а через неделю пришла компания "РВК-центр" и раскопала только что восстановленный газон. Неужели нельзя прогнозировать свои работы на более длительную перспективу, а не разрушать чужой труд, сделанный к тому же на народные, то есть бюджетные деньги?! В следующем году проект БКАД продолжится и необходимо от ресурсоснабжающих компаний требовать сначала выполнить ремонт своих сетей под проезжей частью и лишь потом приступать к ремонту дорожного полотна. Особую тревогу в этом плане вызывает ремонт проспекта Обводный канал, запланированный на следующий год. Не хотелось бы повторения ошибок, особенно на участке от улицы Садовой до Воскресенской. Но здесь можно надеяться только на здравый смысл ресурсоснабжаюших организаций и их желание не навредить родному городу.
Самым оптимистичным неожиданно оказался товарищ предыдущего оратора по партии депутат Виталий Морозков, его взору приятен обновляющийся Архангельск:
- В сравнении с прошлыми годами видны серьезные улучшения в состоянии дорог, что является позитивным моментом для меня как депутата и простого архангелогородца. Все-таки очень важно, прогуливаясь по городу, видеть его обновленным и с ровными дорогами. Хотелось бы пожелать Администрации города не останавливаться на достигнутом и продолжать благоустраивать столицу Поморья в том же темпе.
Своеобразное резюме увиденному, а также мнениям коллег по парламенту подвел единоросс Сергей Пономарев (сразу видно центриста), указавший на главное преимущество столицы Поморья над другими городами – здесь занимаются не только ремонтом проезжей части, но и тротуаров.
Главную же оценку работам всё равно будут выставлять рядовые архангелогородцы, как водители, так и пешеходы. -