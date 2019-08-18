Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

«Экотехнопарк»: что слышно в этом слове?








Вокруг проводимой в России «мусорной реформы» продолжают кипеть нешуточные страсти. Кто-то не принимает никаких аргументов – «раньше в отходах не утонули и дальше дай бог…», другие наоборот понимают всю актуальность проблемы и интересуются новыми технологиями в этой области.

Вот новое для наших ушей слово «экотехнопарк», решение о строительстве которых уже принято во многих регионах Российской Федерации.

Экотехнопарк – объект многопрофильный, он может объединять в своем составе несколько предприятий, отстоящих друг от друга на тысячи километров. Главное – это то, что внутри экотехнопарка происходит разделение мусора на перерабатываемые и неперерабатываемые фракции. Часть отходов – металл, стекло, пластик и бумага – получают вторую жизнь, другая часть сжигается, а то, что нельзя ни переработать, ни сжечь, подлежит складированию в местах, предназначенных для длительного хранения.

Как правило, экотехнопарки входят в территориальные схемы обращения с отходами. Причем в субъекте их может быть не один и не два… все зависит от размера территории и промышленной активности.

Однако кое-где реформа пробуксовывает. Так, в Алтайском крае должно быть построено сразу два экотехнопарка. Вместе с другими объектами сферы по обращению с отходами – мусороперегрузочными станциями, полигонами и т.п. – проект оценили в четыре миллиарда рублей. Но таких денег в регионе просто не оказалось, и когда они там появятся, пока не известно.

- Мы сделали все возможное для того, чтобы предусмотреть механизмы цивилизованного оборота мусора на территории Алтайского края. Это те значения, которые в действительности могли бы создать нормальный оборот отходов и их полную переработку - то, что сегодня требуется основными целями и задачами, - заявил глава регионального Минприроды Владимир Попрядухин. - Но вместе с тем у нас не было четкого понимания, за счет чего она будет реализована. Мы для себя представляли, что финансовых ресурсов со стороны Алтайского края в силу наших обстоятельств по формированию бюджета и дотационности мы не дождемся.

Похожая ситуация сложилась и в Рязанской области. Там «мусорная» реформа тоже пока пробуксовывает – тарифы на вывоз отходов не утверждены, а планы строительства собственного экотехнопарка так и остаются просто планами. Впрочем, губернатор области Николай Любимов хорошо понимает важность решения проблемы с переработкой мусора, так что можно надеяться, что раньше или позже рязанцы свой экотехнопарк все же получат.

Псковские власти тоже запланировали построить два экотехнопарка, но и у них пока дальше планов дело не пошло. По предварительным подсчетам, региону придется найти на их строительство миллиард рублей. Так что пока в Пскове смогли только подыскать три участка, на которых к 2022 году должны начать работу экотехнопарки.

Но вот примеры совершенно другого порядка. В Приморском крае строительство экотехнопарка идет полным ходом. «Экотехнопарк — это может быть не одна точка, это может быть конгломерат из нескольких точек, распределенных по всему Приморскому краю. На сегодняшний день мы имеем экотехнопарк в ТОР "Надеждинская", который реально строится и будет введён в эксплуатацию в 2020 году, - рассказал первый заместитель директора КГУП "Приморский экологический оператор", советник вице-губернатора по вопросам ТЭК и ЖКХ Сергей Лазарев. - Инвесторы смогут присоединяться, подавать свой инвестиционный план в администрацию края и запускать проект, а мы уже сможем понимать, куда и кому продавать сортированные отходы».

Много споров было вокруг строительства экотехнопарка в Калужской области… по факту он начнет производственную деятельность уже в 2020 году.

Хочется надеяться, что примеру Приморья и Калуги со временем последуют и остальные регионы, решившие навести порядок в своих «мусорных» делах. На станции Шиес, что в Архангельской области, уже оборудована строительная площадка, подготовлена логистическая инфраструктура, на подходе – изыскательные работы и разработка детального проекта. Параллельно ведется оформление необходимой документации и получение предусмотренных законодательством разрешений.

Как говорится – собаки лают, а караван…  

04 октябрь 12:37 | : Экономика

Главные новости


Архангельская область: Перевод со шведского. Как Грета Тунберг подвела поморский мусорный протест
За всё отвечает Президент? Что на самом деле происходит в Сольвычегодске (паралич местной власти)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Октябрь 2019 (46)
Сентябрь 2019 (269)
Август 2019 (241)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)

Деньги


все материалы
«    Октябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20