«Экотехнопарк»: что слышно в этом слове?

Вокруг проводимой в России «мусорной реформы» продолжают кипеть нешуточные страсти. Кто-то не принимает никаких аргументов – «раньше в отходах не утонули и дальше дай бог…», другие наоборот понимают всю актуальность проблемы и интересуются новыми технологиями в этой области.
Вот новое для наших ушей слово «экотехнопарк», решение о строительстве которых уже принято во многих регионах Российской Федерации.
Экотехнопарк – объект многопрофильный, он может объединять в своем составе несколько предприятий, отстоящих друг от друга на тысячи километров. Главное – это то, что внутри экотехнопарка происходит разделение мусора на перерабатываемые и неперерабатываемые фракции. Часть отходов – металл, стекло, пластик и бумага – получают вторую жизнь, другая часть сжигается, а то, что нельзя ни переработать, ни сжечь, подлежит складированию в местах, предназначенных для длительного хранения.
Как правило, экотехнопарки входят в территориальные схемы обращения с отходами. Причем в субъекте их может быть не один и не два… все зависит от размера территории и промышленной активности.
Однако кое-где реформа пробуксовывает. Так, в Алтайском крае должно быть построено сразу два экотехнопарка. Вместе с другими объектами сферы по обращению с отходами – мусороперегрузочными станциями, полигонами и т.п. – проект оценили в четыре миллиарда рублей. Но таких денег в регионе просто не оказалось, и когда они там появятся, пока не известно.
- Мы сделали все возможное для того, чтобы предусмотреть механизмы цивилизованного оборота мусора на территории Алтайского края. Это те значения, которые в действительности могли бы создать нормальный оборот отходов и их полную переработку - то, что сегодня требуется основными целями и задачами, - заявил глава регионального Минприроды Владимир Попрядухин. - Но вместе с тем у нас не было четкого понимания, за счет чего она будет реализована. Мы для себя представляли, что финансовых ресурсов со стороны Алтайского края в силу наших обстоятельств по формированию бюджета и дотационности мы не дождемся.
Похожая ситуация сложилась и в Рязанской области. Там «мусорная» реформа тоже пока пробуксовывает – тарифы на вывоз отходов не утверждены, а планы строительства собственного экотехнопарка так и остаются просто планами. Впрочем, губернатор области Николай Любимов хорошо понимает важность решения проблемы с переработкой мусора, так что можно надеяться, что раньше или позже рязанцы свой экотехнопарк все же получат.
Псковские власти тоже запланировали построить два экотехнопарка, но и у них пока дальше планов дело не пошло. По предварительным подсчетам, региону придется найти на их строительство миллиард рублей. Так что пока в Пскове смогли только подыскать три участка, на которых к 2022 году должны начать работу экотехнопарки.
Но вот примеры совершенно другого порядка. В Приморском крае строительство экотехнопарка идет полным ходом. «Экотехнопарк — это может быть не одна точка, это может быть конгломерат из нескольких точек, распределенных по всему Приморскому краю. На сегодняшний день мы имеем экотехнопарк в ТОР "Надеждинская", который реально строится и будет введён в эксплуатацию в 2020 году, - рассказал первый заместитель директора КГУП "Приморский экологический оператор", советник вице-губернатора по вопросам ТЭК и ЖКХ Сергей Лазарев. - Инвесторы смогут присоединяться, подавать свой инвестиционный план в администрацию края и запускать проект, а мы уже сможем понимать, куда и кому продавать сортированные отходы».
Много споров было вокруг строительства экотехнопарка в Калужской области… по факту он начнет производственную деятельность уже в 2020 году.
Хочется надеяться, что примеру Приморья и Калуги со временем последуют и остальные регионы, решившие навести порядок в своих «мусорных» делах. На станции Шиес, что в Архангельской области, уже оборудована строительная площадка, подготовлена логистическая инфраструктура, на подходе – изыскательные работы и разработка детального проекта. Параллельно ведется оформление необходимой документации и получение предусмотренных законодательством разрешений.
Как говорится – собаки лают, а караван…