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"Аквилон Инвест": На новых стройплощадках...

Сейчас холдинг «Аквилон Инвест» возводит  в столице Поморья и городе корабелов 16 жилых комплексов общей площадью около 250 тыс. кв. м.

 

В этом году компания вывела на рынок недвижимости Поморья сразу 6 новых жилых комплексов. В Архангельске началось возведение пяти объектов, и еще одного - в Северодвинске.  Общая площадь домов составляет почти 110 тыс. кв. м.

В настоящие время работы на всех стройплощадках идут по графику. На пересечении набережной Северной Двины и ул. Урицкого, где возводится ЖК комфорт и бизнес класса «River Park» площадью  34,5 тыс. кв. м (403 квартиры) завершается разработка котлована и ведется устройство свайного основания. ЖК  «Next» класса комфорт строится  в квартале пр. Ломоносова – ул. Урицкого – ул. Романа Куликова. В двух очередях комплекса общей площадью 25,5 тыс. кв. м спроектировано 390 квартир. Сейчас на 1-й очереди заканчивается выборка грунта котлована, его планирование песком. На этой неделе начнется забивка свай. На 2-й очереди котлован готов более чем на 50%. ЖК «Art Line»  класса комфорт+ общей площадью 13,2 тыс. кв. м (162 квартиры) находится на пересечении пр. Ломоносова и ул. Серафимовича. Здесь завершены земляные работы на котловане и устройство шпунтовой стенки. Котлован для ЖК «Familia» класса бизнес-лайт общей площадью 11 тыс. кв. м (162 квартиры), который возводится на перекрестке пр. Новгородского и ул. Логинова, разработан на 75%. На ЖК бизнес класса «Искра Park» общей площадью 13,6 тыс. кв. м (167 квартир) на пр. Троицкий - ул. Комсомольская завершено бетонирование фундаментной плиты. В Северодвинске на стройплощадке ЖК ID Морской» класса комфорт+ общей площадью 11,3 тыс. кв. м (175 квартир) погружено порядка 60% свай.

- Нулевой цикл по своей сути, это первый этап строительства, который составляет 30% всего объема работ, и играет большое значение для надежности будущего здания. Фундамент является основой дома, и от его качества зависят и прочность, и долговечность дома. Поэтому к этому этапу строительства следует относиться крайне ответственно. Наши подрядные организации выполняют работы по устройству фундаментов в строгом соответствии с проектной документацией, максимально быстро и качественно, - отметил генеральный директор холдинга «Аквилон Инвест» Алексей Попков.

Напомним, что по данным аналитического центра компании, в среднем цены на квартиры за время строительство дома от стадии котлована до сдачи объекта в эксплуатацию растут примерно на 30%, а иногда и более. Поэтому покупка жилой недвижимости на старте продаж позволяет существенно сэкономить.

Кроме того клиентов холдинга, решивших в октябре приобрести квартиру в одном из домов в Архангельске и Северодвинске ждут особые подарки*. По условиям акции «16 лет нам, подарки вам!» все, кто забронирует квартиру в течение октября получать в подарок суперсовременные «умные» подарки: в том числе: мобильные телефоны  iPhone, планшеты iPad, ноутбуки Apple MacBook (Эпэл МакБук), часы Apple watch и пылесосы iRobot. Выбор подарка будет зависеть от того, какая квартира приобретается, но в любом случае – подарки получать все клиенты.

 

*Сроки проведения акции с 01.10.2019 по 31.10.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08 и 8 (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Денежный эквивалент подарков не выплачивается. Вид подарка зависит от типа квартиры и площади. Перевод: iPhone (айФон), iPad (айПад), Apple MacBook (Эпэл МакБук), Apple watch (Эпэл Вотч), пылесос iRobot (айРобот). Застройщик ООО «Капитал Инвест». Многоквартирный  жилой  дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и автомобильным паркингом (1 этап – жилой дом в осях 1-16) (2 этап – жилой дом в осях 17-35) по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, в границах ул. Выучейского и пр. Ломоносова; ООО СЗ «СевТехНадзор». Многоквартирный среднеэтажный жилой комплекс по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Морской, 67, уч. 29:28:104152:7. Проектные декларации на сайте www.akvilon-invest.ru

   

02 октябрь 13:01 | : Экономика

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