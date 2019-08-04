Аэропорт "Архангельск": Владельцев "золотых карт" снова ждут в бизнес-зале

Сегодня в зале повышенной комфортности аэропорта Архангельск возобновилось бесплатное обслуживание владельцев «золотых» бонусных карт авиакомпании «Аэрофлот», купивших билет в эконом-класс.
В результате переговоров между руководством АО «Международный аэропорт Архангельск» и ПАО «Аэрофлот» достигнута договорённость о возвращении пассажирам авиакомпании – обладателям бонусной «золотой» карты – доступа в бизнес-зал аэропорта со 2 октября 2019 года.
Напомним, что в августе 2019 года «Аэрофлот» оставил проход в залы повышенной комфортности без дополнительной оплаты только для участников премиальной программы уровня «Премиум» и пассажиров бизнес-класса двадцати региональных аэропортов, в том числе и аэропорта Архангельск.
Комментарий
Ваге Петросян, генеральный директор АО «Аэропорт Архангельск»:
- После того, как с 15 августа «Аэрофлот» изменил условия своей бонусной программы для пассажиров, аэропорт «Архангельск» находился в постоянном переговорном процессе с авиакомпанией. «Аэропортом Архангельск» была разработана специальная программа лояльности аэропорта, которая позволила авиакомпаниям, сотрудничающим с нами, значительно снизить издержки, связанные с предоставлением услуг бизнес-зала для вылетающих пассажиров.
Мы рады что в результате переговоров нам удалось достичь приемлемого для обеих сторон решения, которое послужит более комфортному обслуживанию пассажиров в Архангельске.